Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовExpo Valley Views

Expo Valley Views

District 2020, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Expo City
Площадь
от 126 м² до 177 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 698 706 $от 5 497 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
7.5%
До завершения строительства
52.5%
При передаче ключей
5%
После передачи ключей
25%
Период рассрочки после передачи ключей
30 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 8
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
126 – 137
698 706 – 774 132
5 540 – 5 644
3 спальни
168 – 177
928 795 – 978 897
5 497 – 5 522
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Новое видение городской жизни в Expo City. Жилой комплекс Expo Valley Views отражает стремление создать пространство будущего, где комфорт человека и инновации гармонично переплетаются с окружающей природой. Ключевые особенности - Интерьеры представлены с чистовой отделкой и выполнены в двух дизайнерских палитрах: Timeless Elegance — монохромная композиция с акцентом на фактуры, свет и контрасты; Calm Canvas — мягкие натуральные оттенки и природные материалы, создающие теплую, спокойную атмосферу. - Здание оборудовано умной системой полива, применяется повторное использование воды и ответственный подход к выбору материалов. - Все архитектурные элементы направлены на создание низкоуглеродного и устойчивого образа жизни, соответствующего стратегии UAE Net Zero 2050. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, детские игровые площадки на открытом воздухе и в помещении, терраса для барбекю, отдельные бассейны для взрослых и детей, прогулочные дорожки, лаунж-зоны и др. Преимущества расположения Проект расположен всего в нескольких минутах от шоссе Expo Road. Чтобы добраться до станции метро Expo 2020, потребуется 8 минут, до выставочного комплекса Expo City – 10 минут, до парка развлечений IMG World of Adventures – 25 минут. Дорога до аэропорта Al Maktoum International Airport займет 30 минут.

Локация

На карте
District 2020, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Метро2 км
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Кондитерская / Пекарня
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Expo City

Expo City

Уважаемый застройщик, который зарекомендовал себя как один из наиболее инновационных и надежных на рынке Дубая. Профиль компании охватывает создание уникальных жилых и коммерческих объектов, основанных на современных принципах дизайна и устойчивого развития.
Подробнее
Каталог