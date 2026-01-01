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Roudah

Expo City Dubai, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Expo City
Площадь
от 82 м² до 169 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 460 721 $от 5 572 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
45%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
25%
Период рассрочки после передачи ключей
12 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков6 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
82
460 721
5 572
2 спальни
124
692 444
5 575
3 спальни
169
996 051
5 891
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Гармония природного ландшафта и городской архитектуры в самом сердце Expo City Dubai. Roudah — новый комплекс в рамках Expo Valley Views, где панорамные виды на озеро и сверкающий горизонт мегаполиса становятся частью повседневной жизни. Сообщество ориентировано на тех, кто ценит связь с окружающей средой и близость к динамичному ритму Дубая. Ключевые особенности — Архитектура следует рельефу местности: подиумы, открытые террасы и внутренние дворы органично вписаны в общую картину. Фасады созданы в оттенках песка и камня, перекликаясь с основной идеей проекта. — Два варианта дизайна: монохромный с контрастными текстурами и светлый интерьеры выполнены с использованием натуральных материалов и продуманы, чтобы подарить ощущение уюта. В каждой резиденции предусмотрены частные балконы с 180-градусными панорамами садов. — Инфраструктура мирового класса: бассейны для взрослых и детей, фитнес-студии на двух уровнях, пространства для йоги, детский клуб, крытая игровая площадка, многофункциональный зал, зоны барбекю, молитвенные комнаты и кафе. Преимущества расположения Клубный дом находится в районе Expo Valley, с прямым доступом к площади Аль-Васл, павильону Terra и выставочному центру. Дорога до Metro Expo, Trump International Golf Club, Golf Course, The Els Club займет 5-15 минут. Добраться до Palm Jumeirah, Dubai Marina, Topgolf Dubai, Ain Dubai, Butterfly Garden, Miracle Garden, Jebel Ali Beach, Downtown Dubai, Business Bay и DIFC можно за 20-35 минут. Международный аэропорт Al Maktoum расположен в 22 минутах пути на транспорте.

Локация

На карте
Expo City Dubai, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин1 км
Метро2 км
Аэропорт20 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей

Застройщик

Expo City

Expo City

Девелопер реализует инновационные жилые и коммерческие проекты, которые отличаются разнообразными форматами и высоким качеством строительства.
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