Описание

Гармония природного ландшафта и городской архитектуры в самом сердце Expo City Dubai. Roudah — новый комплекс в рамках Expo Valley Views, где панорамные виды на озеро и сверкающий горизонт мегаполиса становятся частью повседневной жизни. Сообщество ориентировано на тех, кто ценит связь с окружающей средой и близость к динамичному ритму Дубая. Ключевые особенности — Архитектура следует рельефу местности: подиумы, открытые террасы и внутренние дворы органично вписаны в общую картину. Фасады созданы в оттенках песка и камня, перекликаясь с основной идеей проекта. — Два варианта дизайна: монохромный с контрастными текстурами и светлый интерьеры выполнены с использованием натуральных материалов и продуманы, чтобы подарить ощущение уюта. В каждой резиденции предусмотрены частные балконы с 180-градусными панорамами садов. — Инфраструктура мирового класса: бассейны для взрослых и детей, фитнес-студии на двух уровнях, пространства для йоги, детский клуб, крытая игровая площадка, многофункциональный зал, зоны барбекю, молитвенные комнаты и кафе. Преимущества расположения Клубный дом находится в районе Expo Valley, с прямым доступом к площади Аль-Васл, павильону Terra и выставочному центру. Дорога до Metro Expo, Trump International Golf Club, Golf Course, The Els Club займет 5-15 минут. Добраться до Palm Jumeirah, Dubai Marina, Topgolf Dubai, Ain Dubai, Butterfly Garden, Miracle Garden, Jebel Ali Beach, Downtown Dubai, Business Bay и DIFC можно за 20-35 минут. Международный аэропорт Al Maktoum расположен в 22 минутах пути на транспорте.