V1V1D Tower by Object1

Описание

Роскошный жилой комплекс в Jumeirah Village Triangle. Внешний вид здания V1V1D Tower сочетает в себе изысканные и футуристические элементы и создает неповторимый облик, задающий новый стандарт современной архитектуры. Утонченная цветовая палитра интерьеров и просторные планировки воплощают атмосферу спокойствия и элегантности. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой и встроенной техникой. - Для удобства жителей и гостей комплекса представлена четырехуровневая парковка. - Резидентам доступны: тренажерный зал, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, кинотеатр, лаунж-зона, детская игровая площадка, пространство для занятий йогой, терраса для барбекю Инфраструктура района Jumeirah Village Triangle – стремительно развивающийся район Дубая. Закрытое комьюнити безопасно для семей с детьми. Здесь есть вся необходимая инфраструктура: супермаркеты, кафе, рестораны, торговые и развлекательные центры. В радиусе 10-15 минут расположены детские учебные учреждения Redwood Montessori Nursery, Arcadia British School и медицинские клиники Medicenters Jumeirah Par, AL Das Medical Clinic. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из самых крупных автомагистралей эмирата Sheikh Mohammed bin Zayed Road. Дорога до Dubai Miracle Garden займет 9 минут, до Mall of Emirates – 15 минут, до Palm Jumeirah – 22 минуты. Чтобы добраться до Burj Khalifa и Dubai Mall, потребуется 30 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 20 минутах пути.