V1V1D Tower by Object1

Maya 5 Residence, District JVT 1, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Экстерьер
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 45 м² до 104 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 221 548 $от 4 150 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
8 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность22
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
45 – 50
221 548 – 254 577
4 865 – 5 008
1 спальня
87 – 104
389 910 – 431 663
4 150 – 4 448
Брошюра проекта

Описание

Роскошный жилой комплекс в Jumeirah Village Triangle. Внешний вид здания V1V1D Tower сочетает в себе изысканные и футуристические элементы и создает неповторимый облик, задающий новый стандарт современной архитектуры. Утонченная цветовая палитра интерьеров и просторные планировки воплощают атмосферу спокойствия и элегантности. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой и встроенной техникой. - Для удобства жителей и гостей комплекса представлена четырехуровневая парковка. - Резидентам доступны: тренажерный зал, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, кинотеатр, лаунж-зона, детская игровая площадка, пространство для занятий йогой, терраса для барбекю Инфраструктура района Jumeirah Village Triangle – стремительно развивающийся район Дубая. Закрытое комьюнити безопасно для семей с детьми. Здесь есть вся необходимая инфраструктура: супермаркеты, кафе, рестораны, торговые и развлекательные центры. В радиусе 10-15 минут расположены детские учебные учреждения Redwood Montessori Nursery, Arcadia British School и медицинские клиники Medicenters Jumeirah Par, AL Das Medical Clinic. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из самых крупных автомагистралей эмирата Sheikh Mohammed bin Zayed Road. Дорога до Dubai Miracle Garden займет 9 минут, до Mall of Emirates – 15 минут, до Palm Jumeirah – 22 минуты. Чтобы добраться до Burj Khalifa и Dubai Mall, потребуется 30 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Maya 5 Residence, District JVT 1, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин270 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

Каталог