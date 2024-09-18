Каталог
Trussardi Residences 2

172, Contemporary 12, Contemporary Garden, Discovery Gardens, Jebel Ali, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Застройщик
Mira Developments
Площадь
от 49 м² до 184 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 306 783 $от 5 496 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
4%
После передачи ключей
36%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность13
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
49 – 67
306 783 – 456 637
6 195 – 6 745
2 спальни
164 – 184
905 718 – 1 020 414
5 496 – 5 516
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Спокойствие и уединение среди бурлящего мегаполиса в Al Furjan. Современные архитектурные решения жилого комплекса Trussardi Residences 2 выгодно выделяют его на фоне городского пейзажа. Благодаря удобному расположению можно легко добраться до любых локаций города. Премиальный дизайн, продуманные планировки, удобства мирового класса и безупречный сервис создают атмосферу комфортной и беззаботной жизни. Ключевые особенности - Полностью готовые к заселению апартаменты с мебелью от Trussardi Casa, встроенной техникой от брендов Miele и Villeroy&Boch, гардеробными, системой «Умный дом», посудой, столовыми принадлежностями и постельным бельем высшего качества. - Жители комплекса могут воспользоваться услугами круглосуточного консьерж-сервиса и парковщика, а раз в неделю – услугами клининговой службы. - Чтобы облегчить оформление и получение различных документов, на территории комплекса расположен филиал Центра государственных услуг ОАЭ - Emirates Government Service Hub. - Резидентам доступны: фитнес-зал со спортивным оборудованием от компании TechnoGym, беговая дорожка, пространство для йоги, поле для мини-гольфа, корт для падел-тенниса, детская площадка, большой бассейн, сауна, кинотеатр на свежем воздухе, терраса для барбекю, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект расположен между двух дорог Al Asayel Street и Gardens Boulevard. В 1 минуте от комплекса находится станция метро Discovery Gardens, в 4 минутах – медицинский центр Medcare Medical Center и образовательные учреждения. Путь до торгового центра Ibn Battuta Mall составит 8 минут, до районов Bluewaters Island, JBR и Palm Jumeirah – 12 минут. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 28 минут.

Локация

На карте
172, Contemporary 12, Contemporary Garden, Discovery Gardens, Jebel Ali, United Arab Emirates

Район Аль Фурджан

Дубай
Al Furjan — спальный район с преобладающей малоэтажной застройкой. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Этот район прекрасно подойдет семьям с детьми и тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Школа550 м
Магазин800 м
Медицинский центр750 м
Метро500 м
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

