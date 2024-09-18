Описание

Спокойствие и уединение среди бурлящего мегаполиса в Al Furjan. Современные архитектурные решения жилого комплекса Trussardi Residences 2 выгодно выделяют его на фоне городского пейзажа. Благодаря удобному расположению можно легко добраться до любых локаций города. Премиальный дизайн, продуманные планировки, удобства мирового класса и безупречный сервис создают атмосферу комфортной и беззаботной жизни. Ключевые особенности - Полностью готовые к заселению апартаменты с мебелью от Trussardi Casa, встроенной техникой от брендов Miele и Villeroy&Boch, гардеробными, системой «Умный дом», посудой, столовыми принадлежностями и постельным бельем высшего качества. - Жители комплекса могут воспользоваться услугами круглосуточного консьерж-сервиса и парковщика, а раз в неделю – услугами клининговой службы. - Чтобы облегчить оформление и получение различных документов, на территории комплекса расположен филиал Центра государственных услуг ОАЭ - Emirates Government Service Hub. - Резидентам доступны: фитнес-зал со спортивным оборудованием от компании TechnoGym, беговая дорожка, пространство для йоги, поле для мини-гольфа, корт для падел-тенниса, детская площадка, большой бассейн, сауна, кинотеатр на свежем воздухе, терраса для барбекю, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект расположен между двух дорог Al Asayel Street и Gardens Boulevard. В 1 минуте от комплекса находится станция метро Discovery Gardens, в 4 минутах – медицинский центр Medcare Medical Center и образовательные учреждения. Путь до торгового центра Ibn Battuta Mall составит 8 минут, до районов Bluewaters Island, JBR и Palm Jumeirah – 12 минут. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 28 минут.