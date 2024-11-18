Каталог
The Symphony by Imtiaz

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 58 м² до 394 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 449 285 $от 6 886 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность40
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
58 – 77
449 285 – 530 973
6 886 – 7 676
2 спальни
130
953 029
7 327
3 спальни
157
1 198 094
7 586
Брошюра проекта

Описание

Шедевр архитектурного искусства в сердце Дубая. The Symphony — это эксклюзивный жилой комплекс, который создан в коллаборации с Zaha Hadid Architects. Проект предлагает уникальный образ жизни на берегу кристальной лагуны с панорамными видами на заповедник Ras Al Khor и горизонт мегаполиса. Ключевые особенности — Интерьеры от легендарного дизайнерского бюро с отделкой премиум-класса и фирменными скульптурными элементами создают атмосферу утонченной элегантности. Апартаменты полностью меблированы и оснащены техникой от Bosch, Gessi, Villeroy & Boch, Geberit, Samsung и Alexa. — Многоуровневая инфраструктура включает фитнес-зал, бассейн, студию йоги, соляную комнату, парную, бильярдную, библиотеку, открытую террасу, детскую игровую площадку и зоны для пикника. — Приватные пространства для работы и отдыха: переговорные, лобби для гостей, зимний сад и лаунж. Преимущества расположения Клубный дом расположен в престижном районе Meydan Horizon, с прямым выездом на ключевые автомагистрали города. Дорога до Ras Al Khor, Business Bay и Al Meydan Bridge займет 10-15 минут, до Museum of the Future, Jameel Arts Centre, Global Village, Burj Khalifa, Downtown Dubai, Dubai Opera, Dubai Mall и Century Mall — 20-25 минут. Добраться до Palm Jumeirah и Dubai Marina можно за 30 минут. Dubai International Airport находится в 15 минутах.

Локация

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт12 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Химчистка
  • Терраса

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.
Подробнее

Каталог