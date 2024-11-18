The Symphony by Imtiaz

Описание

Шедевр архитектурного искусства в сердце Дубая. The Symphony — это эксклюзивный жилой комплекс, который создан в коллаборации с Zaha Hadid Architects. Проект предлагает уникальный образ жизни на берегу кристальной лагуны с панорамными видами на заповедник Ras Al Khor и горизонт мегаполиса. Ключевые особенности — Интерьеры от легендарного дизайнерского бюро с отделкой премиум-класса и фирменными скульптурными элементами создают атмосферу утонченной элегантности. Апартаменты полностью меблированы и оснащены техникой от Bosch, Gessi, Villeroy & Boch, Geberit, Samsung и Alexa. — Многоуровневая инфраструктура включает фитнес-зал, бассейн, студию йоги, соляную комнату, парную, бильярдную, библиотеку, открытую террасу, детскую игровую площадку и зоны для пикника. — Приватные пространства для работы и отдыха: переговорные, лобби для гостей, зимний сад и лаунж. Преимущества расположения Клубный дом расположен в престижном районе Meydan Horizon, с прямым выездом на ключевые автомагистрали города. Дорога до Ras Al Khor, Business Bay и Al Meydan Bridge займет 10-15 минут, до Museum of the Future, Jameel Arts Centre, Global Village, Burj Khalifa, Downtown Dubai, Dubai Opera, Dubai Mall и Century Mall — 20-25 минут. Добраться до Palm Jumeirah и Dubai Marina можно за 30 минут. Dubai International Airport находится в 15 минутах.