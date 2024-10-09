The District by Reportage

Описание

Новый стандарт городской жизни в самом центре острова Al Reem. The District — инновационный жилой комплекс, который предлагает уникальный баланс динамики мегаполиса и приватности. Ключевые особенности — Архитектурная концепция: башни выполнены в современном минималистичном стиле, с панорамными окнами, просторными балконами и элегантными лобби. Каждая резиденция предлагает продуманные планировки с высоким уровнем отделки. — Развитая инфраструктура: частные бассейны, фитнес-зал в каждой башне, магазины, рестораны, кафе, детские площадки, зоны отдыха, медицинский центр и аптека. — Инновационные технологии и комфорт: центральное кондиционирование, двойное остекление, энергоэффективные решения и приватные террасы для отдыха. Преимущества расположения Проект находится в центре острова Al Reem Island, предлагая быстрый доступ к ключевым достопримечательностям Абу-Даби. В 5 минутах — Shams Boutik, Reem Mall и Abu Dhabi Mall. В 10 минутах расположен Al Reem Central Park. До Downtown Abu Dhabi и Louvre Abu Dhabi можно доехать за 15 минут, а до Saadiyat Island и Mangrove Forest — за 20 минут. До Zayed International Airport — 30 минут.