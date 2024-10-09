Каталог
The District by Reportage

RT3, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Застройщик
Reportage Properties
Площадь
от 162 м² до 275 м²
Количество спален
4
Стартовая цена
от 1 136 827 $от 5 447 $/м²

График платежей *

При бронировании
30%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
2%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность27
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания82.5 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Кол-во машиномест1296

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
162 – 275
1 136 827 – 1 503 063
5 447 – 6 980
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Новый стандарт городской жизни в самом центре острова Al Reem. The District — инновационный жилой комплекс, который предлагает уникальный баланс динамики мегаполиса и приватности. Ключевые особенности — Архитектурная концепция: башни выполнены в современном минималистичном стиле, с панорамными окнами, просторными балконами и элегантными лобби. Каждая резиденция предлагает продуманные планировки с высоким уровнем отделки. — Развитая инфраструктура: частные бассейны, фитнес-зал в каждой башне, магазины, рестораны, кафе, детские площадки, зоны отдыха, медицинский центр и аптека. — Инновационные технологии и комфорт: центральное кондиционирование, двойное остекление, энергоэффективные решения и приватные террасы для отдыха. Преимущества расположения Проект находится в центре острова Al Reem Island, предлагая быстрый доступ к ключевым достопримечательностям Абу-Даби. В 5 минутах — Shams Boutik, Reem Mall и Abu Dhabi Mall. В 10 минутах расположен Al Reem Central Park. До Downtown Abu Dhabi и Louvre Abu Dhabi можно доехать за 15 минут, а до Saadiyat Island и Mangrove Forest — за 20 минут. До Zayed International Airport — 30 минут.

Локация

На карте
RT3, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Район Аль-Рим-Айленд

Абу-Даби
Al Reem Island — естественный остров и быстро развивающийся район в Абу-Даби. Жилая и транспортная инфраструктуры здесь хорошо развиты. Комьюнити подойдет молодежи, специалистам, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Море2 км
Школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Аптека
  • Набережная

Застройщик

Reportage Properties

Reportage Properties

С 2014 года зарекомендовала себя как один из ведущих частных застройщиков в Объединенных Арабских Эмиратах, реализуя проекты в Абу-Даби, Дубае и Египте. Компания предлагает современные и доступные решения в жилищном строительстве, обеспечивая своим клиентам высокую ценность и комфорт.
Подробнее

