Описание

Элегантная жилая башня в районе Dubailand. Изысканная архитектура апарт-комплекса Samana Park Meadows и продуманные планировки создают атмосферу спокойствия и комфорта. Проект окружен парками, отелями, ресторанами и достопримечательностями, чтобы подарить незабываемый опыт и стать настоящим домом для самых взыскательных жителей. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, балконами с частными бассейнами, встроенной техникой немецких производителей. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, беговая дорожка, баскетбольный корт, детская игровая площадка, бассейн, лаунж-зона, кинотеатр, spa-салон. Инфраструктура района Dubailand – закрытое сообщество с развитой инфраструктурой. Комьюнити подходит для проживания как семей с детьми, так и для молодых людей, нацеленных на развитие карьеры. На расстоянии 10-15 минут расположены: школы German School и Gems Winchester School Dubai, госпиталь Fakeeh University Hospital, торговые центры Dubai Outlet Mall, Silicon Central Mall, зеленые прогулочные зоны North Park и Nad Al Sheba 4 Park. Преимущества расположения Благодаря выезду на автомагистраль Al Ain-Dubai Road, за 20 минут можно добраться до таких популярных локаций как Burj Khalifa, Dubai Mall, Downtown Dubai. Путь до IMG World и Global Village составит 10 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах.