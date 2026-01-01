Каталог
Samana Park Meadows

Desert Sun Tower, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Samana Developers
от 109 м² до 121 м²
2
от 446 018 $

20%
13$
32%
32 месяца
Доступно
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.3 м
Количество корпусов1
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

2 спальни
109 – 121
446 018 – 507 284
4 082 – 4 186
Элегантная жилая башня в районе Dubailand. Изысканная архитектура апарт-комплекса Samana Park Meadows и продуманные планировки создают атмосферу спокойствия и комфорта. Проект окружен парками, отелями, ресторанами и достопримечательностями, чтобы подарить незабываемый опыт и стать настоящим домом для самых взыскательных жителей. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, балконами с частными бассейнами, встроенной техникой немецких производителей. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, беговая дорожка, баскетбольный корт, детская игровая площадка, бассейн, лаунж-зона, кинотеатр, spa-салон. Инфраструктура района Dubailand – закрытое сообщество с развитой инфраструктурой. Комьюнити подходит для проживания как семей с детьми, так и для молодых людей, нацеленных на развитие карьеры. На расстоянии 10-15 минут расположены: школы German School и Gems Winchester School Dubai, госпиталь Fakeeh University Hospital, торговые центры Dubai Outlet Mall, Silicon Central Mall, зеленые прогулочные зоны North Park и Nad Al Sheba 4 Park. Преимущества расположения Благодаря выезду на автомагистраль Al Ain-Dubai Road, за 20 минут можно добраться до таких популярных локаций как Burj Khalifa, Dubai Mall, Downtown Dubai. Путь до IMG World и Global Village составит 10 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах.

Desert Sun Tower, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Аэропорт23 км

  • Кинотеатр
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Терраса

Samana Developers

Samana Developers

Одна из самых быстрорастущих компаний в сфере недвижимости ОАЭ с безупречной репутацией. Является неотъемлемой частью бизнес-конгломерата SAMANA Group, включающего в себя более 10 компаний.
