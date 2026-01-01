Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовOcean Pearl by Samana

Ocean Pearl by Samana

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 144 м² до 171 м²
Количество спален
3
Стартовая цена
от 1 165 095 $от 7 418 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
36%
После передачи ключей
44%
Период рассрочки после передачи ключей
44 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.3 м
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
144 – 171
1 165 095 – 1 270 306
7 418 – 8 042

Описание

Престижный жилой комплекс в Dubai Islands. Изысканная архитектура апартаментов Ocean Pearl и великолепные виды на залив создают неповторимую атмосферу для тех, кто ценит красоту и комфорт. Здесь оживает ваша мечта о роскошной жизни у моря. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, балконами, системой «умный дом» и встроенной техникой от немецких производителей. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговые дорожки, отдельные бассейны для детей и взрослых, джакузи, spa, детская игровая площадка, кинотеатр, зона барбекю. Инфраструктура района Dubai Islands – активно развивающийся район вблизи оживленного мегаполиса. Комьюнити состоит из 5 островов, на одном из которых будет построен Deira Mall – крупнейший торговый центр в регионе. Резидентам будут доступны все необходимые объекты социальной инфраструктуры. Так, за 10-15 минут можно добраться до медицинских клиник Al Baraha Government Service, Clinicare Naif, Al Fallah Medical Clinic и до школ Al Manar Tarbiya School, Tiny Tots Nursery, Toledo School. Преимущества расположения До знаковых мест города можно добраться по мосту Infinity bridge, который соединяется с основными магистралями Дубая. Дорога до Burj Khalifa и Burj Al Arab займет 25 минут, до Dubai Frame – 20 минут, до пляжа Jumeirah Beach – 28 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 25 минут.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море500 м
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Samana Developers

Samana Developers

Одна из самых быстрорастущих компаний в сфере недвижимости ОАЭ с безупречной репутацией. Является неотъемлемой частью бизнес-конгломерата SAMANA Group, включающего в себя более 10 компаний.
Подробнее
Каталог