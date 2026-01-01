Ocean Pearl by Samana

Описание

Престижный жилой комплекс в Dubai Islands. Изысканная архитектура апартаментов Ocean Pearl и великолепные виды на залив создают неповторимую атмосферу для тех, кто ценит красоту и комфорт. Здесь оживает ваша мечта о роскошной жизни у моря. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, балконами, системой «умный дом» и встроенной техникой от немецких производителей. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговые дорожки, отдельные бассейны для детей и взрослых, джакузи, spa, детская игровая площадка, кинотеатр, зона барбекю. Инфраструктура района Dubai Islands – активно развивающийся район вблизи оживленного мегаполиса. Комьюнити состоит из 5 островов, на одном из которых будет построен Deira Mall – крупнейший торговый центр в регионе. Резидентам будут доступны все необходимые объекты социальной инфраструктуры. Так, за 10-15 минут можно добраться до медицинских клиник Al Baraha Government Service, Clinicare Naif, Al Fallah Medical Clinic и до школ Al Manar Tarbiya School, Tiny Tots Nursery, Toledo School. Преимущества расположения До знаковых мест города можно добраться по мосту Infinity bridge, который соединяется с основными магистралями Дубая. Дорога до Burj Khalifa и Burj Al Arab займет 25 минут, до Dubai Frame – 20 минут, до пляжа Jumeirah Beach – 28 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 25 минут.