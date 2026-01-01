Каталог
Ocean Pearl 2 by Samana

Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
  1. Экстерьер
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 133 м² до 183 м²
Количество спален
от 3 до 4
Стартовая цена
от 1 165 095 $от 7 371 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
36%
После передачи ключей
44%
Период рассрочки после передачи ключей
44 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.3 м
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
133 – 171
1 165 095 – 1 262 213
7 371 – 8 713
4 спальни
183
1 375 517 – 1 383 611
7 506 – 7 544
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Великолепный образец современной архитектуры на берегах Персидского залива на Dubai Islands. Благодаря инновационному дизайну и плавным линиям фасада жилой комплекс Ocean Pearl 2 образует гармоничное единство с прибрежным пейзажем. Изысканные интерьеры и продуманные планировки создают атмосферу уюта и расслабления. Почувствуйте роскошь и комфорт в каждой детали. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах, панорамными окнами, балконами с частными бассейнами, встроенными системами хранения с механизмом soft-close от немецких производителей. Кухонные столешницы и «фартуки» облицованы испанским керамогранитом. - Жители могут воспользоваться услугами консьержа и парковщика. - Резидентам доступны: фитнес-зал со снаряжением от известного бренда спортивного оборудования Technogym, беговые дорожки, детская площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, кинотеатр на открытом воздухе, терраса для барбекю, джакузи, лаунж-зона, сауна и др. Преимущества расположения Проект расположен в трех минутах от моста Infinity Bridge, который соединяет острова с материковой частью города. Дорога до рукотворного водного канала Dubai Canal займет 5 минут, до крупного морского порта Port Rashid – 10 минут. Путь до района Dubai Creek составит 15 минут, до парка с пляжем Al Mamzar Beach Park и до золотого рынка Dubai Gold Souq– 17 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Samana Developers

Samana Developers

Одна из самых быстрорастущих компаний в сфере недвижимости ОАЭ с безупречной репутацией. Является неотъемлемой частью бизнес-конгломерата SAMANA Group, включающего в себя более 10 компаний.
Подробнее
