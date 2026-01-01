Ocean Pearl 2 by Samana

Описание

Великолепный образец современной архитектуры на берегах Персидского залива на Dubai Islands. Благодаря инновационному дизайну и плавным линиям фасада жилой комплекс Ocean Pearl 2 образует гармоничное единство с прибрежным пейзажем. Изысканные интерьеры и продуманные планировки создают атмосферу уюта и расслабления. Почувствуйте роскошь и комфорт в каждой детали. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах, панорамными окнами, балконами с частными бассейнами, встроенными системами хранения с механизмом soft-close от немецких производителей. Кухонные столешницы и «фартуки» облицованы испанским керамогранитом. - Жители могут воспользоваться услугами консьержа и парковщика. - Резидентам доступны: фитнес-зал со снаряжением от известного бренда спортивного оборудования Technogym, беговые дорожки, детская площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, кинотеатр на открытом воздухе, терраса для барбекю, джакузи, лаунж-зона, сауна и др. Преимущества расположения Проект расположен в трех минутах от моста Infinity Bridge, который соединяет острова с материковой частью города. Дорога до рукотворного водного канала Dubai Canal займет 5 минут, до крупного морского порта Port Rashid – 10 минут. Путь до района Dubai Creek составит 15 минут, до парка с пляжем Al Mamzar Beach Park и до золотого рынка Dubai Gold Souq– 17 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.