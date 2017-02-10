Nobu Residences Al Marjan Island

Описание

Современный проект на живописном острове Al Marjan с видом на Персидский залив подарит вам безмятежную и гармоничную атмосферу первоклассного курортного отдыха. Уникальное расположение откроет возможность насладиться вдохновляющими видами на море и горы, а развитая инфраструктура острова позволит погрузиться в мир развлечений и ярких впечатлений. Владельцам резиденций предоставляется доступ ко всем услугам a la carte и эксклюзивные возможности, доступные только резидентам. Ключевые особенности комплекса Богатая инфраструктура Nobu Hotel and Residences создаст все условия для комфортного отдыха. Вы сможете прогуливаться по пышным зеленым паркам с ландшафтным дизайном и посещать частный песчаный пляж с удобными шезлонгами. На территории будут расположены игровые площадки, поле для гольфа, оздоровительный центр, тренажерный зал, кинотеатр, бары и ресторан Nobu с изысканной японской кухней. Качественная отделка Интерьер резиденций от известной дизайнерской компании Rockwell Group – это искусное сочетание современного стиля с традиционной японской эстетикой. В отделке используются ценные породы дерева, мрамор и оникс. Панорамные окна и большие застекленные террасы наполняют помещения светом и позволяют любоваться морской панорамой. Преимущества расположения Остров Al Marjan является одним из самых популярных мест для отдыха и развлечений в Рас-эль-Хайме. В шаговой доступности от комплекса множество баров, кафе и магазинов. Рядом находится Wynn Al Marjan Island Resort – первый отель с казино в ОАЭ. Любители активного отдыха оценят возможность заняться парусным спортом, серфингом и катанием на водных мотоциклах. 23-километровая набережная и живописная горная дорога станут идеальным местом для променада. Транспортная доступность Комплекс находится недалеко от основной транспортной артерии Рас-эль-Хайма Marjan Island Boulevard, которая соединяется с шоссе Al Ittihad Street. Доехать до Dubai International Airport можно за 45 минут. 35 минут займет дорога до аэропорта Sharjah International Airport и 25 минут – до RAK International Airport.