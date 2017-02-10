Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовNobu Residences Al Marjan Island

Nobu Residences Al Marjan Island

15/2, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 7
1 / 7
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
H&H Development
Площадь
от 146 м² до 556 м²
Количество спален
от 2 до 4
Стартовая цена
от 1 202 662 $от 8 221 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов3
Этажность10, 17, 2
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Вилла, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть
Тип парковкиЧастная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
146
1 202 662 – 1 364 589
8 221 – 9 327

Описание

Современный проект на живописном острове Al Marjan с видом на Персидский залив подарит вам безмятежную и гармоничную атмосферу первоклассного курортного отдыха. Уникальное расположение откроет возможность насладиться вдохновляющими видами на море и горы, а развитая инфраструктура острова позволит погрузиться в мир развлечений и ярких впечатлений. Владельцам резиденций предоставляется доступ ко всем услугам a la carte и эксклюзивные возможности, доступные только резидентам. Ключевые особенности комплекса Богатая инфраструктура Nobu Hotel and Residences создаст все условия для комфортного отдыха. Вы сможете прогуливаться по пышным зеленым паркам с ландшафтным дизайном и посещать частный песчаный пляж с удобными шезлонгами. На территории будут расположены игровые площадки, поле для гольфа, оздоровительный центр, тренажерный зал, кинотеатр, бары и ресторан Nobu с изысканной японской кухней. Качественная отделка Интерьер резиденций от известной дизайнерской компании Rockwell Group – это искусное сочетание современного стиля с традиционной японской эстетикой. В отделке используются ценные породы дерева, мрамор и оникс. Панорамные окна и большие застекленные террасы наполняют помещения светом и позволяют любоваться морской панорамой. Преимущества расположения Остров Al Marjan является одним из самых популярных мест для отдыха и развлечений в Рас-эль-Хайме. В шаговой доступности от комплекса множество баров, кафе и магазинов. Рядом находится Wynn Al Marjan Island Resort – первый отель с казино в ОАЭ. Любители активного отдыха оценят возможность заняться парусным спортом, серфингом и катанием на водных мотоциклах. 23-километровая набережная и живописная горная дорога станут идеальным местом для променада. Транспортная доступность Комплекс находится недалеко от основной транспортной артерии Рас-эль-Хайма Marjan Island Boulevard, которая соединяется с шоссе Al Ittihad Street. Доехать до Dubai International Airport можно за 45 минут. 35 минут займет дорога до аэропорта Sharjah International Airport и 25 минут – до RAK International Airport.

Локация

На карте
15/2, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Набережная

Видеообзоры

Новости

  1. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
Item 1 of 1
Каталог