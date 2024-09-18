Описание

Richmond Residences – брендированный жилой комплекс от Mira Developments, расположенный на первой береговой линии в районе Al Mairid, Рас-эль-Хайма. Проект входит в состав прибрежного сообщества Mira Coral Bay и представляет собой здание на 293 апартамента. В архитектуре и интерьерах сочетаются современный дизайн, итальянская мебель, натуральные материалы и характерные декоративные элементы бренда. Ключевые особенности – Апартаменты передаются полностью меблированными и готовыми к проживанию. – Интерьеры дополнены итальянской мебелью, фирменным текстилем и предметами декора John Richmond. Кухни оснащены встроенной бытовой техникой, а в отделке ванных комнат используются камень, латунные элементы и рельефные детали. – В комплексе предусмотрены двухсветное брендированное лобби с консьерж-стойкой, бассейн для жителей, отдельные тренажерные залы для мужчин и женщин с оборудованием Technogym, а также лаунж-пространство с кафе, кофейней и рестораном. Преимущества расположения Пляж расположен непосредственно на территории сообщества. До центра Рас-эль-Хаймы можно добраться примерно за 10 минут. Поездка до Al Marjan Island, курорта Wynn и гольф-клуба Al Hamra занимает около 20 минут, до международного аэропорта Рас-эль-Хаймы – около 25 минут. Дорога до Шарджи займет примерно 1 час, а до Дубая – около 1 часа 30 минут.