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ГлавнаяКаталог проектовMira Coral Bay

Mira Coral Bay

New Mairid, Sector 3, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Застройщик
Mira Developments
Площадь
от 40 м² до 237 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 149 741 $от 3 635 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Площадь участка220000 м²
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть
Тип парковкиОткрытая парковка, Подземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
40
149 741
3 737
1 спальня
79
299 483
3 773
2 спальни
131
476 450
3 635
3 спальни
167
626 191
3 733
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Richmond Residences – брендированный жилой комплекс от Mira Developments, расположенный на первой береговой линии в районе Al Mairid, Рас-эль-Хайма. Проект входит в состав прибрежного сообщества Mira Coral Bay и представляет собой здание на 293 апартамента. В архитектуре и интерьерах сочетаются современный дизайн, итальянская мебель, натуральные материалы и характерные декоративные элементы бренда. Ключевые особенности – Апартаменты передаются полностью меблированными и готовыми к проживанию. – Интерьеры дополнены итальянской мебелью, фирменным текстилем и предметами декора John Richmond. Кухни оснащены встроенной бытовой техникой, а в отделке ванных комнат используются камень, латунные элементы и рельефные детали. – В комплексе предусмотрены двухсветное брендированное лобби с консьерж-стойкой, бассейн для жителей, отдельные тренажерные залы для мужчин и женщин с оборудованием Technogym, а также лаунж-пространство с кафе, кофейней и рестораном. Преимущества расположения Пляж расположен непосредственно на территории сообщества. До центра Рас-эль-Хаймы можно добраться примерно за 10 минут. Поездка до Al Marjan Island, курорта Wynn и гольф-клуба Al Hamra занимает около 20 минут, до международного аэропорта Рас-эль-Хаймы – около 25 минут. Дорога до Шарджи займет примерно 1 час, а до Дубая – около 1 часа 30 минут.

Локация

На карте
New Mairid, Sector 3, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море200 м
Школа2 км
Магазин2 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Spa-центр
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

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