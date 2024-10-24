Каталог
Metropoint by Forum

Damac Suburbia Tower A, Damac Suburbia, Jabal Ali Industrial Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Forum Development
Площадь
от 31 м² до 85 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 166 644 $от 4 214 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
31
166 644
5 339
1 спальня
49
210 211
4 214
2 спальни
85
405 718
4 747
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Новая эра городской жизни в перспективном районе Дубая. Metropoint — современный жилой комплекс в Downtown Jebel Ali, созданный для тех, кто ценит эксклюзивную инфраструктуру и близость к ключевым точкам. Ключевые особенности — Архитектура в стиле модерн: контрастные материалы и декоративные акценты создают визуальную глубину фасадов. — Планировки с открытыми пространствами, встроенными системами хранения, полностью оборудованными кухнями и большими окнами. — Многофункциональное комьюнити-лобби с круглосуточной охраной, кофейным уголком, лаунжем для приема гостей и коворкингом. — Резидентам будут доступны 25-метровый бассейн на крыше с солнечными террасами, профессионально оснащенный тренажерный зал, спортивная площадка, корты для стритбола и тенниса, ландшафтный парк и детские игровые зоны. Преимущества расположения Клубный дом находится в Downtown Jebel Ali с прямым выездом на Sheikh Zayed Road и в шаговой доступности от станции метро Life Pharmacy. Дорога до JAFZA Free Zone, Ibn Battuta Mall, Dubai Marina, JBR, Expo City Dubai, The Outlet Village, Palm Jebel Ali и Palm Jumeirah займет 12-20 минут. Добраться до Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Opera, Dubai Mall, Coca-Cola Arena и Zabeel Palace можно за 25-30 минут. Путь до Al Maktoum International Airport продлится около 20 минут.

Локация

На карте
Район Джебель-Али

Дубай
Jebel Ali — промышленный район в юго-западной части Дубая и крупнейший порт на Ближнем Востоке. Здесь есть все необходимые объекты жилой инфраструктуры и развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет профессионалам, молодым специалистам, инвесторам, экспатам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Магазин1 км
Медицинский центр3 км
Метро1 км
Аэропорт26 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

