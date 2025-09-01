Каталог
MAG 330

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Wadi Al Safa 4
Застройщик
MAG Property Development
Площадь
от 54 м² до 141 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 248 604 $от 3 308 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
60%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2025
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность23
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
54
248 604
4 536
1 спальня
92 – 140
403 812 – 465 623
3 308 – 4 373
2 спальни
123 – 141
559 020 – 588 155
4 168 – 4 528

Описание

Новая башня высотой 23 этажа в сообществе City of Arabia, который является частью крупного района Dubailand. Живите вблизи главных достопримечательностей Дубая и наслаждайтесь удобствами международного уровня не выходя из дома. В проекте представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждый лот отличается продуманной планировкой, высококачественной отделкой и просторными помещениями. Жителям доступны удобства международного уровня: бассейн, зоны для занятий йогой, места для отдыха, спортивные и детские площадки, современный тренажерный зал, ухоженные парки для прогулок с семьей. До центра города Downtown Dubai можно добраться за 20 минут на автомобиле. Развитая транспортная сеть City of Arabia находится на одной из основных автомагистралей Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволяет быстро добраться до любой точки города. В пределах 30 минут от дома находится международный аэропорт Дубая. Вблизи достопримечательностей В пешей доступности находится тематический парк IMG Worlds of Adventure с аттракционами по мотивам комиксов Marvel и мультфильмов Cartoon Network. Также недалеко от дома расположена международная ярмарка Global Village и знаменитый небоскреб Burj Khalifa. Качественная отделка Апартаменты сдаются полностью готовыми к заселению. Ванные комнаты оснащены сантехникой, кухни оборудованы бытовой техникой, в комнатах – встроенные гардеробные. Надежный застройщик MAG Property Development – компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2003 года. При работе над проектами застройщик придерживается высоких стандартов качества, принципов открытости и добросовестности.

Локация

На карте
Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа1 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

MAG Property Development

Многонациональная группа, объединяющая различные компании и отрасли, в портфель которой входят недвижимость, подрядные и инжиниринговые работы, промышленная и коммерческая торговля, грузовые перевозки и гостиничный бизнес. Компания MAG Property Development занимает лидирующее место на рынке недвижимости, фокусируется на разработке и реализации исключительных проектов.
