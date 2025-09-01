Описание

Новая башня высотой 23 этажа в сообществе City of Arabia, который является частью крупного района Dubailand. Живите вблизи главных достопримечательностей Дубая и наслаждайтесь удобствами международного уровня не выходя из дома. В проекте представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждый лот отличается продуманной планировкой, высококачественной отделкой и просторными помещениями. Жителям доступны удобства международного уровня: бассейн, зоны для занятий йогой, места для отдыха, спортивные и детские площадки, современный тренажерный зал, ухоженные парки для прогулок с семьей. До центра города Downtown Dubai можно добраться за 20 минут на автомобиле. Развитая транспортная сеть City of Arabia находится на одной из основных автомагистралей Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволяет быстро добраться до любой точки города. В пределах 30 минут от дома находится международный аэропорт Дубая. Вблизи достопримечательностей В пешей доступности находится тематический парк IMG Worlds of Adventure с аттракционами по мотивам комиксов Marvel и мультфильмов Cartoon Network. Также недалеко от дома расположена международная ярмарка Global Village и знаменитый небоскреб Burj Khalifa. Качественная отделка Апартаменты сдаются полностью готовыми к заселению. Ванные комнаты оснащены сантехникой, кухни оборудованы бытовой техникой, в комнатах – встроенные гардеробные. Надежный застройщик MAG Property Development – компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2003 года. При работе над проектами застройщик придерживается высоких стандартов качества, принципов открытости и добросовестности.