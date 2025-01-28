Jura Terraces By Majid

Описание

Жилой комплекс Jura Terraces расположен в Dubai Land Residence Complex. Проект включает 231 полностью меблированную резиденцию – студии, апартаменты с одной и двумя спальнями. Из окон и с открытых террас открываются виды на парк, городскую панораму, внутреннюю инфраструктуру и окружающую застройку. Ключевые особенности – Архитектурная концепция объекта вдохновлена природными очертаниями гор Юра. Резиденции передаются с полной меблировкой. – Инфраструктура включает панорамный infinity-бассейн, зону отдыха у воды, SPA с сауной, современный тренажерный зал и клубное пространство для резидентов. – На территории располагаются озелененный сад на подиуме, детская игровая площадка, зоны для отдыха, барбекю и обедов на открытом воздухе. – В комплексе предусмотрены два подземных уровня, благоустроенная зона высадки пассажиров, просторное лобби и три пассажирских лифта. Преимущества расположения Комплекс находится рядом с Dubai–Al Ain Road и Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street, обеспечивающими удобное сообщение с основными районами города. Поблизости расположены Dubai Silicon Oasis, Academic City, Global Village и Dubai Outlet Mall. Дорога до Downtown Dubai занимает около 15 минут, до международного аэропорта Дубая – около 20 минут, а до международного аэропорта Аль-Мактум – примерно 30 минут.