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Jura Terraces By Majid

Kappa Acca 2, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Застройщик
Majid Developments
Площадь
от 37 м² до 95 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 161 993 $от 4 096 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Период рассрочки после передачи ключей
40 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность13
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
37
161 993
4 295
1 спальня
65
270 896
4 130
2 спальни
95
391 585
4 096

Описание

Жилой комплекс Jura Terraces расположен в Dubai Land Residence Complex. Проект включает 231 полностью меблированную резиденцию – студии, апартаменты с одной и двумя спальнями. Из окон и с открытых террас открываются виды на парк, городскую панораму, внутреннюю инфраструктуру и окружающую застройку. Ключевые особенности – Архитектурная концепция объекта вдохновлена природными очертаниями гор Юра. Резиденции передаются с полной меблировкой. – Инфраструктура включает панорамный infinity-бассейн, зону отдыха у воды, SPA с сауной, современный тренажерный зал и клубное пространство для резидентов. – На территории располагаются озелененный сад на подиуме, детская игровая площадка, зоны для отдыха, барбекю и обедов на открытом воздухе. – В комплексе предусмотрены два подземных уровня, благоустроенная зона высадки пассажиров, просторное лобби и три пассажирских лифта. Преимущества расположения Комплекс находится рядом с Dubai–Al Ain Road и Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street, обеспечивающими удобное сообщение с основными районами города. Поблизости расположены Dubai Silicon Oasis, Academic City, Global Village и Dubai Outlet Mall. Дорога до Downtown Dubai занимает около 15 минут, до международного аэропорта Дубая – около 20 минут, а до международного аэропорта Аль-Мактум – примерно 30 минут.

Локация

На карте
Kappa Acca 2, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд (Dubailand)

Дубай
Dubailand – один из крупнейших районов Дубая с тематическими парками, жилыми кластерами и развлекательной инфраструктурой.
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Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр10 км
Аэропорт26 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Новости

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