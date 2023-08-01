Описание

Воплощение спокойствия среди зеленых парков и развитой инфраструктуры мегаполиса. Iris Park Villa — коллекция изысканных таунхаусов в сердце Jumeirah Village Circle, созданная для специалистов, семей с детьми и инвесторов. Проект сочетает приватную атмосферу, продуманные общественные пространства и близость к ключевым местам эмирата. Ключевые особенности — Дизайн интерьеров выполнен с использованием светлого дубового ламината, кварцевого агломерата, глазурованного керамогранита, мраморной плитки Carrara, стеновых панелей с текстурой дерева и полиуретанового покрытия. В отделке использованы тонированные зеркала, брашированный металл и сантехника от RAK Ceramics, Aquaeco и Bagnodesign. Кухни будут оснащены встроенным холодильником, плитой, посудомоечной и стиральной машинами. — Для резидентов доступны бассейн, тренажерный зал, ландшафтный сад и детская игровая площадка. — В жилом комплексе установлены интерком-системы Hikvision с видеосвязью, удаленным доступом и интеграцией с системами безопасности. На территории предусмотрены круглосуточная охрана и крытая парковка. Преимущества расположения Клубный дом построен в престижном комьюнити JVC с быстрым выездом на главные автомагистрали города. Дорога до Butterfly Garden, Circle Mall, The Springs Souk, Greater Lake Park, Golf Course, The Els Club и Dubai International Cricket Stadium займет от 5 до 15 минут. Добраться до Dubai Marina, Ain Dubai, Palm Jumeirah, Business Bay, Downtown Dubai, Dubai Mall, Dubai Opera, Burj Khalifa, Zabeel Palace и Coca-Cola Arena можно за 20–30 минут. Dubai International Airport расположен в 25 минутах.