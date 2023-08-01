Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовIris Park Villa

Iris Park Villa

10, Iris Park Townhouses, District JVC 15, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Sol Properties Development LLC
Площадь
от 122 м² до 126 м²
Количество спален
4
Стартовая цена
от 953 029 $от 7 553 $/м²

График платежей *

При бронировании
100%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    100%
Item 1 of 2
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2023
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность3
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовТаунхаус
Стадия строительстваСуществующий

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
122 – 126
953 029
7 553 – 7 764
Каталог планировок

Описание

Воплощение спокойствия среди зеленых парков и развитой инфраструктуры мегаполиса. Iris Park Villa — коллекция изысканных таунхаусов в сердце Jumeirah Village Circle, созданная для специалистов, семей с детьми и инвесторов. Проект сочетает приватную атмосферу, продуманные общественные пространства и близость к ключевым местам эмирата. Ключевые особенности — Дизайн интерьеров выполнен с использованием светлого дубового ламината, кварцевого агломерата, глазурованного керамогранита, мраморной плитки Carrara, стеновых панелей с текстурой дерева и полиуретанового покрытия. В отделке использованы тонированные зеркала, брашированный металл и сантехника от RAK Ceramics, Aquaeco и Bagnodesign. Кухни будут оснащены встроенным холодильником, плитой, посудомоечной и стиральной машинами. — Для резидентов доступны бассейн, тренажерный зал, ландшафтный сад и детская игровая площадка. — В жилом комплексе установлены интерком-системы Hikvision с видеосвязью, удаленным доступом и интеграцией с системами безопасности. На территории предусмотрены круглосуточная охрана и крытая парковка. Преимущества расположения Клубный дом построен в престижном комьюнити JVC с быстрым выездом на главные автомагистрали города. Дорога до Butterfly Garden, Circle Mall, The Springs Souk, Greater Lake Park, Golf Course, The Els Club и Dubai International Cricket Stadium займет от 5 до 15 минут. Добраться до Dubai Marina, Ain Dubai, Palm Jumeirah, Business Bay, Downtown Dubai, Dubai Mall, Dubai Opera, Burj Khalifa, Zabeel Palace и Coca-Cola Arena можно за 20–30 минут. Dubai International Airport расположен в 25 минутах.

Локация

На карте
10, Iris Park Townhouses, District JVC 15, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл (Jumeirah Village Circle)

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Школа1 км
Магазин600 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

Новости

  1. Какие изменения на рынке недвижимости Дубая ждут нас в 2025 году? Тренды и прогнозы
    Какие изменения на рынке недвижимости Дубая ждут нас в 2025 году? Тренды и прогнозы 03.02.2025
Item 1 of 1
Каталог