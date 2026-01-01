Hygge Hotel by Heart of Europe

Описание

Первый в мире отель счастья на The World Islands, вдохновленный скандинавской философией уюта и простоты. Hygge Hotel приглашает вас замедлиться и почувствовать радость в самых простых моментах. Ключевые особенности - Меблированные апартаменты в приглушенных тонах с отделкой натуральными материалами и мягкими текстурами. - Резидентам доступны: студия сайклинга, площадка для йоги и медитаций, infinity-бассейн на крыше с обзором 360 градусов, сауна, купель с ледяной водой, групповые экскурсии на лодках, стилизованных под времена викингов, воркшопы по изготовлению свечей и предметов из керамики и др. - Два уникальных пространства с регулируемым климатом создают эффект европейской погоды: Raining Street освежает легкими дождями стабильной температуры в 27 градусов, Snow Plaza радует круглогодичным снегопадом и прохладой даже в разгар лета. Преимущества расположения Проект расположен на одном из островов искусственного архипелага The World Islands. Между комьюнити и основной частью города действует паромное сообщение. Дорога занимает 15 минут. Поездка до знаменитых Burj Khalifa и Dubai Mall составит 27 минут. Dubai International Airport находится в 30 минутах пути.