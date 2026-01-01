Hygge Hotel by Heart of Europe

Каталог
Marbella Resort Hotel, World Islands, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Здание
Застройщик
The Heart of Europe
Площадь
от 63 м² до 101 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 637 832 $от 10 091 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаОтель
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовГостиничные номера
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
63 – 101
637 832 – 1 043 651
10 091 – 10 277
Описание

Первый в мире отель счастья на The World Islands, вдохновленный скандинавской философией уюта и простоты. Hygge Hotel приглашает вас замедлиться и почувствовать радость в самых простых моментах. Ключевые особенности - Меблированные апартаменты в приглушенных тонах с отделкой натуральными материалами и мягкими текстурами. - Резидентам доступны: студия сайклинга, площадка для йоги и медитаций, infinity-бассейн на крыше с обзором 360 градусов, сауна, купель с ледяной водой, групповые экскурсии на лодках, стилизованных под времена викингов, воркшопы по изготовлению свечей и предметов из керамики и др. - Два уникальных пространства с регулируемым климатом создают эффект европейской погоды: Raining Street освежает легкими дождями стабильной температуры в 27 градусов, Snow Plaza радует круглогодичным снегопадом и прохладой даже в разгар лета. Преимущества расположения Проект расположен на одном из островов искусственного архипелага The World Islands. Между комьюнити и основной частью города действует паромное сообщение. Дорога занимает 15 минут. Поездка до знаменитых Burj Khalifa и Dubai Mall составит 27 минут. Dubai International Airport находится в 30 минутах пути.

Локация

На карте
Район Уорлд Айлендс

Дубай
World Islands — рукотворный архипелаг из 260 островов, которые общими очертаниями напоминают форму континентов нашей планеты. Жилые кварталы находятся на этапе активного строительства, социальная и транспортная инфраструктуры — на стадии проектирования. Сообщество подойдет молодежи, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

The Heart of Europe

Застройщик, который создает уникальные курорты, основываясь на принципах устойчивого развития. С момента своего основания компания активно внедряет экологически чистые методы, стремясь к долгосрочному экологическому балансу.
