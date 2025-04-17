Каталог
Flora Isle by Centurion

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Centurion Group
Площадь
от 108 м² до 315 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 040 163 $от 7 915 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
14$
Налог при оформлении договора
4%
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
108
1 040 163
9 625
2 спальни
163
1 294 213
7 915
3 спальни
260 – 315
2 643 975 – 2 935 329
9 291 – 10 139
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Живописный дом у самого океана. Flora Isle — это воплощение спокойствия и роскоши среди потрясающих видов на океан. Проект гармонично объединяет величие природы с современным комфортом, предлагая уникальное пространство для жизни и отдыха. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в мягкой природной палитре: светлое дерево, керамогранит цвета слоновой кости и рифленые деревянные панели создают атмосферу, вдохновленную морскими волнами. Окна от пола до потолка открывают бескрайние виды на океан. — Комплекс предлагает премиальные удобства: крытые и открытые игровые площадки, бассейны, павильоны для йоги, зоны барбекю, лаунжи с видом на море и сады. Для любителей активного образа жизни предусмотрены беговые дорожки, открытые тренажерные залы и пляжный волейбол. — Эксклюзивный доступ к пляжу, просторные террасы и зоны отдыха позволяют жителям наслаждаться окружающим спокойствием и уединением каждый день. Преимущества расположения Локация позволяет легко добраться до ключевых объектов города: до района Downtown, главных достопримечательностей и крупных торговых центров — 20 минут. Международный аэропорт Дубая расположен в 30 минутах.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море150 м
Магазин3 км
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Площадка для сквоша
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная

