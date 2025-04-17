Flora Isle by Centurion

Описание

Живописный дом у самого океана. Flora Isle — это воплощение спокойствия и роскоши среди потрясающих видов на океан. Проект гармонично объединяет величие природы с современным комфортом, предлагая уникальное пространство для жизни и отдыха. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в мягкой природной палитре: светлое дерево, керамогранит цвета слоновой кости и рифленые деревянные панели создают атмосферу, вдохновленную морскими волнами. Окна от пола до потолка открывают бескрайние виды на океан. — Комплекс предлагает премиальные удобства: крытые и открытые игровые площадки, бассейны, павильоны для йоги, зоны барбекю, лаунжи с видом на море и сады. Для любителей активного образа жизни предусмотрены беговые дорожки, открытые тренажерные залы и пляжный волейбол. — Эксклюзивный доступ к пляжу, просторные террасы и зоны отдыха позволяют жителям наслаждаться окружающим спокойствием и уединением каждый день. Преимущества расположения Локация позволяет легко добраться до ключевых объектов города: до района Downtown, главных достопримечательностей и крупных торговых центров — 20 минут. Международный аэропорт Дубая расположен в 30 минутах.