Описание

ELEMENT – жилой проект от MAN Developers в Dubai Science Park в Дубае. В здании предусмотрены 158 квартир и четыре торговых помещения, два подземных уровня и 11 этажей. Архитектуру формируют округлые углы, плавные линии балконов и террас, крупное остекление и светлые фасады. Ключевые особенности – В проекте представлены студии, квартиры с одной и двумя спальнями, варианты с отдельным кабинетом и дуплексы с тремя спальнями. Площади составляют от 31 до 186,6 м² в зависимости от типа квартир. – На крыше запланирован панорамный бассейн. Общая инфраструктура также включает бассейн для отдыха, парную и сауну. – Для жителей предусмотрены клубное пространство, площадка для йоги и медитации, прогулочная дорожка, места отдыха и зона барбекю. – Для детей заявлена крытая игровая зона. – На первом этаже разместятся четыре торговых помещения. Преимущества расположения Дорога до Dubai Miracle Garden занимает около 5 минут, до Dubai Autodrome – 8 минут, до Mall of the Emirates – 18 минут. До Dubai Marina можно доехать примерно за 20 минут, до Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall – за 25 минут. Ориентировочное время до международных аэропортов Dubai International и Al Maktoum составляет 25 минут на автомобиле.