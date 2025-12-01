Описание

Премиальный жилой комплекс в семейном комьюнити Jumeirah Village Circle. Благодаря лаконичному дизайну фасада здание Binghatti Amberhall гармонично вписывается в городской пейзаж. Стильные интерьеры и функциональные планировки создают пространства для комфортной и размеренной жизни в окружении современной архитектуры и природы. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых бежевых тонах с темно-зелеными цветовыми акцентами, встроенной техникой и системами хранения, балконами и панорамными окнами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговая дорожка, пространство для йоги, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на крупные шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. Дорога до торгового центра Circle Mall займет 8 минут, до сада бабочек Dubai Butterfly Garden – 13 минут. Чтобы добраться до парка развлечений IMG Worlds of Adventure, понадобится 22 минуты, а до района Palm Jumeirah – 25 минут. Путь до Dubai International Airport составит 35 минут.