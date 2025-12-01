Каталог
Mohammed Hassan Building, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 37 м² до 152 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 215 112 $от 3 409 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность27
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
37
215 112
5 804
2 спальни
150 – 152
515 997 – 521 443
3 409 – 3 418
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Премиальный жилой комплекс в семейном комьюнити Jumeirah Village Circle. Благодаря лаконичному дизайну фасада здание Binghatti Amberhall гармонично вписывается в городской пейзаж. Стильные интерьеры и функциональные планировки создают пространства для комфортной и размеренной жизни в окружении современной архитектуры и природы. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых бежевых тонах с темно-зелеными цветовыми акцентами, встроенной техникой и системами хранения, балконами и панорамными окнами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговая дорожка, пространство для йоги, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на крупные шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. Дорога до торгового центра Circle Mall займет 8 минут, до сада бабочек Dubai Butterfly Garden – 13 минут. Чтобы добраться до парка развлечений IMG Worlds of Adventure, понадобится 22 минуты, а до района Palm Jumeirah – 25 минут. Путь до Dubai International Airport составит 35 минут.

Локация

На карте
Mohammed Hassan Building, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Школа1 км
Магазин300 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Новости

