Avida Residences by Iquna

Описание

Avida Residences на островах Dubai Islands фокусируется на поддержании здоровья резидентов и комфортной повседневности. Современная архитектура с природными мотивами и продуманный интерьер создают спокойное, уютное пространство для жизни. В пределах архипелага протянулись десятки километров пляжей, а также здесь построено множество отелей, курортов, марин и два гольф-поля. Ключевые особенности – Светлая чистовая отделка, панорамное остекление и большие пространства. – Крыша здания оснащена бассейном, солнечной террасой с шезлонгами, приватными кабанами и душевыми. – Для здорового образа жизни и регулярных тренировок на отдельном этаже имеются крытый и открытый спортзалы, студия осознанного движения, комнаты для восстановления, барокамера, инфракрасная сауна и холодная купель. Преимущества расположения Транспортная доступность является одним из ключевых преимуществ преимуществ проекта. В пределах 3-10 минут езды находятся: Dubai Islands Beach и Waterfront Market. До Downtown Dubai, Dubai Mall, City Walk и DIFC дорога займет около 14-16 минут. Поездка до Jumeirah Beach составит примерно 20 минут. До Dubai International Airport можно доехать за 10 мин.