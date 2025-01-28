Каталог
Arlington Park 2 by Majid

19/1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Majid Developments
Площадь
от 38 м² до 130 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 203 263 $от 4 087 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
45%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.3 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
38 – 39
203 263 – 210 170
5 298 – 5 348
1 спальня
76
314 008
4 087
2 спальни
102 – 108
420 542 – 478 240
4 104 – 4 392
3 спальни
130
557 877 – 595 588
4 265 – 4 547
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Оазис тишины и спокойствия среди бурлящего мегаполиса в DLRC. Чистые линии фасада, просторные балконы, многоуровневое озеленение придают жилому комплексу Arlington Park 2 атмосферу легкости и утонченности. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты со встроенной техникой выдержаны в духе классической изысканности — богатые материалы, тонкие акценты и сбалансированная цветовая палитра. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, infinity-бассейн, сауна, сад с прогулочными дорожками, терраса для барбекю, бильярд, лаунж-зоны и др. Преимущества расположения Проект расположен в комьюнити с развитой сетью автодорог между двумя крупными шоссе Emirates Road и Al Ain Road. В радиусе 3 минут находятся образовательные учреждения. За 7 минут можно добраться до торгового центра Silicon Central Mall, за 10 минут – до парка развлечений IMG World of Adventures, за 15 минут – до международной ярмарки Global Village. Путь до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall составит 20 минут. Дорога до Dubai International Airport займет также 20 минут.

Локация

На карте
19/1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт550 м
Школа1 км
Магазин120 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт23 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Новости

  1. 5 изменений в повседневной жизни Дубая, о которых должны знать ваши клиенты
    5 изменений в повседневной жизни Дубая, о которых должны знать ваши клиенты28.01.2025
