Arlington Park 2 by Majid

Описание

Оазис тишины и спокойствия среди бурлящего мегаполиса в DLRC. Чистые линии фасада, просторные балконы, многоуровневое озеленение придают жилому комплексу Arlington Park 2 атмосферу легкости и утонченности. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты со встроенной техникой выдержаны в духе классической изысканности — богатые материалы, тонкие акценты и сбалансированная цветовая палитра. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, infinity-бассейн, сауна, сад с прогулочными дорожками, терраса для барбекю, бильярд, лаунж-зоны и др. Преимущества расположения Проект расположен в комьюнити с развитой сетью автодорог между двумя крупными шоссе Emirates Road и Al Ain Road. В радиусе 3 минут находятся образовательные учреждения. За 7 минут можно добраться до торгового центра Silicon Central Mall, за 10 минут – до парка развлечений IMG World of Adventures, за 15 минут – до международной ярмарки Global Village. Путь до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall составит 20 минут. Дорога до Dubai International Airport займет также 20 минут.