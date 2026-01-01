Aqua Arc by BnW

Описание

Маяк роскоши и элегантности на острове Al Marjan в эмирате Рас-эль-Хайма. Aqua Arc — уникальная жилая башня на берегу Персидского залива с великолепными видами на казино Wynn и море. Это безмятежный оазис для тех, кто ценит удобства мирового класса, курортный отдых и безопасность. Ключевые особенности — Архитектурная концепция вдохновлена окружающими пейзажами и величественной вершиной Джебель-Джайс, воплощая собой «оду» пенистым волнам и горным пещерам, склонам и долинам. Этими ритмами пронизаны интерьерные и экстерьерные детали, каскадные водные инсталляции и подиум на крыше. — Коллекция лотов выполнена в песочных оттенках с добавлением светлого дерева, украшена мрамором и золотыми элементами. Визуальная гармония дополнена просторными планировками, личными бассейнами на открытой террасе и панорамными окнами от пола до потолка. — К услугам резидентов на территории клубного дома представлено множество пространств для развлечений и работы: променады, фитнес-зал, парная и сауна, детский водный комплекс, доступ к приватному пляжу, амфитеатр для просмотров шоу, зона барбекю. Инфраструктура района Al Marjan Island — архипелаг коралловых островов, на котором расположены отели, spa-курорты и рекреационные зоны. В 2027 году будет открыто казино, что делает инвестиционную привлекательность района особенно высокой. В сочетании с уже существующими развлекательными и культурными объектами, Wynn укрепит статус комьюнити как ведущего центра отдыха и бизнеса в регионе. Для гостей и жителей Al Marjan доступны почти 8 километров чистейших пляжей, магазины Zoom, Boulevar, Leptis Fresh Supermarket, центры Resort&Spa, Beach Club, школы Khawla Bin Hakim School, RAK Academy: Al Hamra и госпиталь Sheikh Khalifa Specialty Hospital. Преимущества расположения Благодаря удобному расположению комплекса, за 15 минут можно добраться до молла Al Hamra Mall, пляжа RAK Beach, яхт-клуба Royal Yacht Club of Ras Al Khaimah, парка Al Hamra Roundabout, Dreamland Aqua Park и Al Jazeera Al Hamra Heritage Village. До центра Рас-эль-Хаймы дорога займет 30 минут. До центральных районов Дубая — за 60 минут. До аэропорта Ras Al Khaimah International Airport получится доехать за 35 минут.