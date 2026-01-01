Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовAqua Arc by BnW

Aqua Arc by BnW

Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
BnW Development
Площадь
от 48 м² до 426 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 468 032 $от 6 815 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность13
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
48 – 67
468 032 – 691 255
9 672 – 10 170
1 спальня
95 – 225
742 633 – 1 734 037
7 691 – 7 754
2 спальни
128 – 306
1 042 484 – 2 262 683
7 375 – 8 123
3 спальни
311 – 426
2 389 317 – 2 905 773
6 815 – 7 675

Описание

Маяк роскоши и элегантности на острове Al Marjan в эмирате Рас-эль-Хайма. Aqua Arc — уникальная жилая башня на берегу Персидского залива с великолепными видами на казино Wynn и море. Это безмятежный оазис для тех, кто ценит удобства мирового класса, курортный отдых и безопасность. Ключевые особенности — Архитектурная концепция вдохновлена окружающими пейзажами и величественной вершиной Джебель-Джайс, воплощая собой «оду» пенистым волнам и горным пещерам, склонам и долинам. Этими ритмами пронизаны интерьерные и экстерьерные детали, каскадные водные инсталляции и подиум на крыше. — Коллекция лотов выполнена в песочных оттенках с добавлением светлого дерева, украшена мрамором и золотыми элементами. Визуальная гармония дополнена просторными планировками, личными бассейнами на открытой террасе и панорамными окнами от пола до потолка. — К услугам резидентов на территории клубного дома представлено множество пространств для развлечений и работы: променады, фитнес-зал, парная и сауна, детский водный комплекс, доступ к приватному пляжу, амфитеатр для просмотров шоу, зона барбекю. Инфраструктура района Al Marjan Island — архипелаг коралловых островов, на котором расположены отели, spa-курорты и рекреационные зоны. В 2027 году будет открыто казино, что делает инвестиционную привлекательность района особенно высокой. В сочетании с уже существующими развлекательными и культурными объектами, Wynn укрепит статус комьюнити как ведущего центра отдыха и бизнеса в регионе. Для гостей и жителей Al Marjan доступны почти 8 километров чистейших пляжей, магазины Zoom, Boulevar, Leptis Fresh Supermarket, центры Resort&Spa, Beach Club, школы Khawla Bin Hakim School, RAK Academy: Al Hamra и госпиталь Sheikh Khalifa Specialty Hospital. Преимущества расположения Благодаря удобному расположению комплекса, за 15 минут можно добраться до молла Al Hamra Mall, пляжа RAK Beach, яхт-клуба Royal Yacht Club of Ras Al Khaimah, парка Al Hamra Roundabout, Dreamland Aqua Park и Al Jazeera Al Hamra Heritage Village. До центра Рас-эль-Хаймы дорога займет 30 минут. До центральных районов Дубая — за 60 минут. До аэропорта Ras Al Khaimah International Airport получится доехать за 35 минут.

Локация

На карте
Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Магазин1 км
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

BnW Development

BnW Development

BnW Developments — застройщик, создающий наследие в сфере недвижимости. Специализация на эксклюзивных резиденциях класса люкс позволяет компании предлагать инновационные решения для девелоперов, обеспечивая непревзойденную ценность и значимый опыт.
Подробнее
Каталог