Описание

Гармония современного минимализма и вневременной классики в сердце стремительно развивающегося комьюнити. Altair 52 — бутик-комплекс с многоуровневой рекреационной инфраструктурой на крыше. Он создан для тех, кто ценит спокойствие, продуманный дизайн и близость к знаменитым локациям города. Ключевые особенности — Архитектура в средиземноморском стиле со скругленными углами, арочными проемами и фасадом цвета теплого известняка. — Интерьеры выполнены в светлой палитре с акцентами жемчужного и кремового оттенков. В отделке использованы фактурные панели с вертикальным рифлением, крупноформатный настил, агатовая плитка, бронзовые аксессуары и натуральный мрамор. — На территории расположены: infinity-бассейн с каскадным водопадом, зона для водных игр, тренажерный зал, поле для мини-гольфа, беговая дорожка, скалодром, студия йоги, детская площадка, коворкинг, дзен-сад, беседки с пространством для барбекю и кинотеатр под открытым небом. Преимущества расположения Проект находится в районе Dubai South — бизнес-ориентированном сообществе с налоговыми льготами, откуда открывается удобный доступ к главным транспортным развязкам мегаполиса. В радиусе 5–15 минут: Gems Founders School, South Bay Club House и Pulse Mall. Путь до Expo City Dubai, Aseel Adventures, Cameluschi, Zenad's Caravan, Trump International Golf Club, Al Barari Nature Escapes и Sapphire Mall займет 20–30 минут. Добраться до Love Lake, Palm Jumeirah, Dubai Marina, Ain Dubai, Business Bay, Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall можно за 40 минут. Дорога до Al Maktoum International Airport продлится 7 минут.