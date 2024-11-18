Altair 52

4A, DWC Peripheral Road, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
Item 1 of 3
Застройщик
Acube Real Estate Development
Площадь
от 48 м² до 108 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 197 670 $от 3 728 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
10%
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность5
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
48
197 670
4 039
2 спальни
102 – 108
382 012 – 405 440
3 728

Описание

Гармония современного минимализма и вневременной классики в сердце стремительно развивающегося комьюнити. Altair 52 — бутик-комплекс с многоуровневой рекреационной инфраструктурой на крыше. Он создан для тех, кто ценит спокойствие, продуманный дизайн и близость к знаменитым локациям города. Ключевые особенности — Архитектура в средиземноморском стиле со скругленными углами, арочными проемами и фасадом цвета теплого известняка. — Интерьеры выполнены в светлой палитре с акцентами жемчужного и кремового оттенков. В отделке использованы фактурные панели с вертикальным рифлением, крупноформатный настил, агатовая плитка, бронзовые аксессуары и натуральный мрамор. — На территории расположены: infinity-бассейн с каскадным водопадом, зона для водных игр, тренажерный зал, поле для мини-гольфа, беговая дорожка, скалодром, студия йоги, детская площадка, коворкинг, дзен-сад, беседки с пространством для барбекю и кинотеатр под открытым небом. Преимущества расположения Проект находится в районе Dubai South — бизнес-ориентированном сообществе с налоговыми льготами, откуда открывается удобный доступ к главным транспортным развязкам мегаполиса. В радиусе 5–15 минут: Gems Founders School, South Bay Club House и Pulse Mall. Путь до Expo City Dubai, Aseel Adventures, Cameluschi, Zenad's Caravan, Trump International Golf Club, Al Barari Nature Escapes и Sapphire Mall займет 20–30 минут. Добраться до Love Lake, Palm Jumeirah, Dubai Marina, Ain Dubai, Business Bay, Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall можно за 40 минут. Дорога до Al Maktoum International Airport продлится 7 минут.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Общественный транспорт550 м
Школа1 км
Магазин650 м
Медицинский центр850 м
Аэропорт17 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Новости

  1. Какие изменения на рынке недвижимости Дубая ждут нас в 2025 году? Тренды и прогнозы
    Какие изменения на рынке недвижимости Дубая ждут нас в 2025 году? Тренды и прогнозы 03.02.2025
  2. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
Item 1 of 2
Каталог