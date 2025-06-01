48 Parkside by Tabeer

Описание

Уникальный жилой комплекс, словно оазис благополучия и изысканности, окружает непревзойденным уютом и гармонией. Просторные и изысканные апартаменты в комплексе 48 Parkside с садом на крыше, бизнес-центром и круглосуточной охраной. Инфраструктура включает ультрасовременный оздоровительный центр и бассейны с захватывающим видом, олицетворяющие роскошь. Ключевые особенности — Дизайн помещений очаровывает тонким испанским стилем. Благодаря золотым акцентам от IW&W Spain, каждая деталь апартаментов наполнена элегантностью. — Полностью оборудованная кухня со встроенной европейской техникой, интеллектуальная система «умный дом». — Возможность наслаждаться досугом как на крыше, так и в парковой зоне ЖК: большая зеленая территория для отдыха, беговая дорожка, детский бассейн, зона барбекю, тренажерный зал, фитнес-центр, мини-гольф. Инфраструктура района Высококлассные апартаменты 48 Parkside располагаются в престижном и удобном для жизни районе Arjan. На его территории есть все, что нужно для комфортной и спокойной жизни: сад с яркими цветочными композициями Miracle Garden, супермаркеты, рестораны Fadija, Foray Kitchen и др, аптека Life pharmacy и клиника Mediclinic parkview hospital. Преимущества расположения Комплекс находится в непосредственной близости к транспортной развязке, которая ведет в разные уголки Дубая и поможет беспрепятственно добраться до них. Дорога до Dubai Hills Mall и Global Village займет 7 минут. До Dubai International Airport можно доехать всего за полчаса, а до аэропорта AL Maktoum — 41 минута.