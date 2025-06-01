Каталог
48 Parkside by Tabeer

2/1E, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Tabeer Development
Площадь
от 134 м² до 144 м²
Количество спален
3
Стартовая цена
от 639 891 $от 4 630 $/м²

График платежей *

При бронировании
50%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    50%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2025
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
134 – 144
639 891 – 667 120
4 630 – 4 773

Описание

Уникальный жилой комплекс, словно оазис благополучия и изысканности, окружает непревзойденным уютом и гармонией. Просторные и изысканные апартаменты в комплексе 48 Parkside с садом на крыше, бизнес-центром и круглосуточной охраной. Инфраструктура включает ультрасовременный оздоровительный центр и бассейны с захватывающим видом, олицетворяющие роскошь. Ключевые особенности — Дизайн помещений очаровывает тонким испанским стилем. Благодаря золотым акцентам от IW&W Spain, каждая деталь апартаментов наполнена элегантностью. — Полностью оборудованная кухня со встроенной европейской техникой, интеллектуальная система «умный дом». — Возможность наслаждаться досугом как на крыше, так и в парковой зоне ЖК: большая зеленая территория для отдыха, беговая дорожка, детский бассейн, зона барбекю, тренажерный зал, фитнес-центр, мини-гольф. Инфраструктура района Высококлассные апартаменты 48 Parkside располагаются в престижном и удобном для жизни районе Arjan. На его территории есть все, что нужно для комфортной и спокойной жизни: сад с яркими цветочными композициями Miracle Garden, супермаркеты, рестораны Fadija, Foray Kitchen и др, аптека Life pharmacy и клиника Mediclinic parkview hospital. Преимущества расположения Комплекс находится в непосредственной близости к транспортной развязке, которая ведет в разные уголки Дубая и поможет беспрепятственно добраться до них. Дорога до Dubai Hills Mall и Global Village займет 7 минут. До Dubai International Airport можно доехать всего за полчаса, а до аэропорта AL Maktoum — 41 минута.

Локация

На карте
Район Арджан

Дубай
Arjan — активно развивающийся район, входящий в состав крупной территории Dubailand. Имеет развитую инфраструктуру и удобное транспортное сообщение. Комьюнити подойдет как молодым профессионалам, так и семьям с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Море9 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт21 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Tabeer Development

Tabeer Development

Надежный застройщик, предлагающий высококачественные объекты недвижимости по доступным ценам. Компания, основанная в 2014 году, известна своим стремлением к совершенству, честностью и прозрачностью.
Подробнее

Новости

  1. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
