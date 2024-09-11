Каталог
15 Cascade by Iman

Rabdan Building, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Iman Developers
Площадь
от 39 м² до 44 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 186 049 $от 4 736 $/м²

График платежей *

При бронировании
100%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность18
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
39 – 44
186 049 – 236 474
4 736 – 5 281
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Воплощение динамики, элегантности и инновационного дизайна. 15 Cascade - жилой комплекс, где гармонично сочетается урбанистическая архитектура и природные формы. Каждая деталь продумана, чтобы предложить резидентам уникальный стиль жизни. Ключевые особенности — Фасад с аэродинамическими линиями и панорамными окнами подчеркивает современную эстетику мегаполиса. — Интерьеры от Versace Ceramics выполнены в изысканном стиле с использованием премиальных материалов. — Инфраструктура мирового уровня включает infinity-бассейн, спа-комплекс, сауну, джакузи, тренажерный зал, коворкинг, торговые площади, скейт-парк, зоны для медитации, детские игровые комплексы, кафе и библиотеку. Преимущества расположения Проект расположен в престижном районе Motor City, всего в 20 минутах от Palm Jumeirah и в 22 минутах от Dubai Mall. До Expo City — за 22 минуты, а до международного аэропорта DXB можно добраться за 27 минут.

Локация

На карте
Rabdan Building, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дамак Хиллс 2

Дубай
Damac Hills 2 — уникальное жилое сообщество, расположенное в живописном районе Dubai Land. Имеет развивающуюся инфраструктуру и транспортную сеть. В комьюнити будет комфортно семьям с детьми, молодым парам, экспатам и тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт850 м
Школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр450 м
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Каталог