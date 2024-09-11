15 Cascade by Iman
Воплощение динамики, элегантности и инновационного дизайна. 15 Cascade - жилой комплекс, где гармонично сочетается урбанистическая архитектура и природные формы. Каждая деталь продумана, чтобы предложить резидентам уникальный стиль жизни. Ключевые особенности — Фасад с аэродинамическими линиями и панорамными окнами подчеркивает современную эстетику мегаполиса. — Интерьеры от Versace Ceramics выполнены в изысканном стиле с использованием премиальных материалов. — Инфраструктура мирового уровня включает infinity-бассейн, спа-комплекс, сауну, джакузи, тренажерный зал, коворкинг, торговые площади, скейт-парк, зоны для медитации, детские игровые комплексы, кафе и библиотеку. Преимущества расположения Проект расположен в престижном районе Motor City, всего в 20 минутах от Palm Jumeirah и в 22 минутах от Dubai Mall. До Expo City — за 22 минуты, а до международного аэропорта DXB можно добраться за 27 минут.
Транспортная доступность
Преимущества проекта
- Библиотека
- Настольный теннис
- Детская площадка
- Игровая зона
- Сауна
- Spa-центр
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Спортивная площадка
- Пространство для йоги
- Зона барбекю
- Коворкинг
- Сад
- Лобби для гостей
- Переговорная
- Парк на территории
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
- Магазины
- Открытый балкон
- Ресторан / Кафе
- Терраса