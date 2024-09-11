113 Residences by Iman

Описание

Изысканный жилой комплекс в престижном районе. 113 Residences — клубный дом в Al Sufouh для тех, кто ценит приватность и инфраструктуру мирового уровня. Плавные линии фасада, террасы и уникальный стиль создают пространство, где архитектура становится искусством. Ключевые особенности — Отделка апартаментов выполнена в светлой палитре кремовых, терракотовых и оливковых оттенков. В интерьерах использованы покрытия от Versace, итальянский фарфор, натуральный мрамор и дерево. Входная дверь оснащена умным замком Hafele. — Продуманные открытые планировки и панорамное остекление в каждой резиденции. — Кухня укомплектована встроенной техникой Teka: газовой варочной панелью, духовкой с грилем, микроволновой печью, вытяжкой, посудомоечной машиной и холодильником. — На территории: infinity-бассейн, тренажерный зал с кардио-зоной, беговая дорожка, студия йоги, сад для медитаций, детская игровая комната, коворкинг, бильярдная, сауна, парная, кафе, библиотека, читальня, настольный теннис и скалодром. — Парковочные места для электромобилей и велосипедов. Преимущества расположения Жилая башня находится в Al Sufouh с прямым выездом на Sheikh Zayed Road. Добраться до Sufouh Beach, Black Palace Beach, Palm Jumeirah, Ain Dubai, Dubai Marina, Topgolf Dubai, Al Zahra Hospital Dubai, Dubai American Academy, Alserkal Avenue, Al Qouz Mall и Mina Al Salam Madinat Jumeirah можно за 5–15 минут. Дорога до Sky Views Observatory, Business Bay, Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Opera, Dubai Mall, Zabeel Palace, Coca-Cola Arena, AYA Universe и Souk Al Seef by Dubai Retail займет 20–30 минут. Аэропорт Dubai International Airport расположен в 35 минутах пути.