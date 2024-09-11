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ГлавнаяКаталог проектов113 Residences by Iman

113 Residences by Iman

24, Sufouh Gardens, Al Sufouh First, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Застройщик
Iman Developers
Площадь
от 71 м² до 235 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 547 212 $от 6 301 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
71 – 85
547 212 – 647 740
7 620 – 7 680
2 спальни
95 – 127
740 709 – 901 778
7 090 – 7 733
3 спальни
165 – 191
1 093 918 – 1 205 232
6 301 – 6 593
4 спальни
235
1 482 122
6 301
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканный жилой комплекс в престижном районе. 113 Residences — клубный дом в Al Sufouh для тех, кто ценит приватность и инфраструктуру мирового уровня. Плавные линии фасада, террасы и уникальный стиль создают пространство, где архитектура становится искусством. Ключевые особенности — Отделка апартаментов выполнена в светлой палитре кремовых, терракотовых и оливковых оттенков. В интерьерах использованы покрытия от Versace, итальянский фарфор, натуральный мрамор и дерево. Входная дверь оснащена умным замком Hafele. — Продуманные открытые планировки и панорамное остекление в каждой резиденции. — Кухня укомплектована встроенной техникой Teka: газовой варочной панелью, духовкой с грилем, микроволновой печью, вытяжкой, посудомоечной машиной и холодильником. — На территории: infinity-бассейн, тренажерный зал с кардио-зоной, беговая дорожка, студия йоги, сад для медитаций, детская игровая комната, коворкинг, бильярдная, сауна, парная, кафе, библиотека, читальня, настольный теннис и скалодром. — Парковочные места для электромобилей и велосипедов. Преимущества расположения Жилая башня находится в Al Sufouh с прямым выездом на Sheikh Zayed Road. Добраться до Sufouh Beach, Black Palace Beach, Palm Jumeirah, Ain Dubai, Dubai Marina, Topgolf Dubai, Al Zahra Hospital Dubai, Dubai American Academy, Alserkal Avenue, Al Qouz Mall и Mina Al Salam Madinat Jumeirah можно за 5–15 минут. Дорога до Sky Views Observatory, Business Bay, Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Opera, Dubai Mall, Zabeel Palace, Coca-Cola Arena, AYA Universe и Souk Al Seef by Dubai Retail займет 20–30 минут. Аэропорт Dubai International Airport расположен в 35 минутах пути.

Локация

На карте
24, Sufouh Gardens, Al Sufouh First, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Аль-Суфух (Al Sufouh)

Дубай
Al Sufouh — активно развивающийся прибрежный район Дубая. Здесь развита как жилая инфраструктура, так и система общественного транспорта. Сообщество подойдет молодым семьям, экспатам, инвесторам и тем, кто предпочитает активный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

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