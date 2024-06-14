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Главная - Акции - 100% скидка на оплату налога за регистрацию недвижимости
17.06.2024
Срок действия: c 14.06.2024 по 30.06.2024

100% скидка на оплату налога за регистрацию недвижимости

100% скидка на оплату налога за регистрацию недвижимости

Только на время праздника Eid Al-Adha с 14 по 30 июня 2024 при покупке апартаментов в эксклюзивном жилом комплексе с отельным сервисом JW Marriott действует акция: застройщик берет на себя 100% оплату расходов в земельном департаменте Рас-Эль-Хаймы.

Проект предлагает эксклюзивный дизайн от знаменитого архитектора Tony Ashai и захватывающие виды на остров Al Marjan и воды Персидского залива. Поблизости планируется множество разнообразных водных развлечений и несколько казино, что превращает локацию в будущий Лас-Вегас Ближнего Востока.

Акция имеет ограничение по времени. Успейте забронировать лучшие апартаменты без уплаты налога.

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  1. JW Marriott Resort & Residences by GJ
    JW Marriott Resort & Residences by GJ
    Срок сдачи4 кв. 2026
    ЗастройщикWOW Resorts
    Площадьот 82 м² до 193 м²
    Первый взнос10%
    от 2 898 425 AED
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