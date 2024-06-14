100% скидка на оплату налога за регистрацию недвижимости

Только на время праздника Eid Al-Adha с 14 по 30 июня 2024 при покупке апартаментов в эксклюзивном жилом комплексе с отельным сервисом JW Marriott действует акция: застройщик берет на себя 100% оплату расходов в земельном департаменте Рас-Эль-Хаймы.

Проект предлагает эксклюзивный дизайн от знаменитого архитектора Tony Ashai и захватывающие виды на остров Al Marjan и воды Персидского залива. Поблизости планируется множество разнообразных водных развлечений и несколько казино, что превращает локацию в будущий Лас-Вегас Ближнего Востока.

Акция имеет ограничение по времени. Успейте забронировать лучшие апартаменты без уплаты налога.