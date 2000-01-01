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JW Marriott Resort & Residences by GJ

207, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 14
Визуализация
ЗастройщикWOW Resorts
Площадьот 84 м² до 168 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена3 350 000 AED
от 3 350 000 AED
от 34 876 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%335 000 AED
При оформлении договора
4%134000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%2 010 000 AED
При передаче
30%1 005 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность16
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиБез отделки, С отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 3 350 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Постирочная комната
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Море50 м
Аэропорт35 км

Описание

В сердце развивающегося острова Al Marjan зарождается новый стандарт жизни и отдыха, где современный дизайн и непревзойденное качество услуг создают идеальное пространство для проживания в эмирате Рас-эль-Хайма. Проект JW Marriott Residences предлагает полностью меблированные брендовые апартаменты под управлением знаменитых отельных операторов Marriott International и WOW Resorts. Ключевые особенности — Эксклюзивный дизайн от знаменитого архитектора Tony Ashai и захватывающие виды на остров и воды Персидского залива. — Широкий спектр 5-звездочных удобств: семь премиум ресторанов, spa-комплекс, многочисленные бассейны, ультрасовременный фитнес-центр, игровые и спортивные зоны, кинотеатр. — Приватный доступ к частному пляжу и прогулочной набережной, который позволит наслаждаться уединенным отдыхом класса люкс. Инфраструктура района Al Marjan Island — искусственный архипелаг в Рас-эль-Хайме из четырех островов, который ориентирован на состоятельных людей и семьи, ищущих высокий уровень жизни. На островах запланированы множество парков и зон для семейного отдыха от пляжных курортов до разнообразных водных развлечений, также здесь будет построено несколько казино, что превращает локацию в будущий Лас-Вегас Ближнего Востока. Преимущества расположения Удобный выезд на основную магистраль эмирата Sheikh Mohamed Bin Salem Rd позволяет добраться до до Ras Al Khaimah International Airport за 30 минут, до Dubai International Airport — за 60 минут.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
84 - 84
3 350 000 - 3 350 000
39 845 - 39 845
2 спальни
126 - 126
4 400 000 - 4 400 000
34 876 - 34 876
3 спальни
168 - 168
6 000 000 - 6 000 000
35 564 - 35 564

Инфраструктура

207, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates