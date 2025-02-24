Каталог
Yas Riva Residences

YN-07, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Застройщик
Aldar Properties
Площадь
от 47 м² до 187 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 367 597 $от 6 558 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
5%
До завершения строительства
60%
При сдаче объекта
35%
Налог при оформлении договора
2%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
47
367 597
7 821
1 спальня
72
503 744
6 996
2 спальни
120
786 930
6 558
3 спальни
187
1 320 626
7 062
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Симфония света и воды на острове Yas Island. Yas Riva Residences вдохновлен принципами знаковой современной архитектуры и воплощает концепцию курортной жизни. Дизайн комплекса создает утонченную атмосферу для ценителей премиального образа жизни на побережье. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в теплых нейтральных оттенках с использованием натуральных текстур. Отделка включает керамику, фарфоровую плитку, инженерный камень и металлические элементы с чернением. — Резидентам будут доступны: тренажерный зал с видом на канал, spa-центр, семейные и детские бассейны, теннисный корт, корты для падела и баскетбола, библиотека, игровая площадка, кафе, а также беговые и велосипедные дорожки. — Пятизвездочный сервис от застройщика: услуги консьержа, wellness-программы с персональными фитнес-тренерами, круглосуточная охрана, техническое обслуживание и организация мероприятий для сообщества. Преимущества расположения Проект находится на первой береговой линии знаменитого Yas Island. Пляжи, развлекательные заведения и парки расположены в шаговой доступности. Дорога до Warner Bros. World займет 10 минут. Путь до Yas Bay Waterfront, Formula Rossa, Ferrari World, Yas Waterland, Etihad Park, Yas Marina, Saadiyat Island и Masdar Park составит 20 минут. Поездка до Deerfields Mall, Emirates Park Zoo and Resort, SEHA Hospital, центральной набережной Corniche и Al Qana продлится 30 минут. До Mazyad Mall, Warsan Farms, Al Shati Beach и Дубая можно доехать за 40 минут. Добраться до аэропорта Zayed International Airport получится за 16 минут.

Локация

На карте
Район Остров Яс

Абу-Даби
Yas Island — рукотворный остров в восточной части Абу-Даби. Здесь есть вся необходимая инфраструктура и развитая транспортная сеть. В сообществе будет комфортно туристам, экспатам, инвесторам, молодым парам с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Море110 м
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

Aldar Properties

Надежный застройщик, пользующийся блестящей репутацией на рынке Абу-Даби с 2004 года. Компания занимается воплощением в реальность масштабных жилых и коммерческих проектов по застройке различных районов столицы ОАЭ.
Подробнее

Каталог