Описание

Симфония света и воды на острове Yas Island. Yas Riva Residences вдохновлен принципами знаковой современной архитектуры и воплощает концепцию курортной жизни. Дизайн комплекса создает утонченную атмосферу для ценителей премиального образа жизни на побережье. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в теплых нейтральных оттенках с использованием натуральных текстур. Отделка включает керамику, фарфоровую плитку, инженерный камень и металлические элементы с чернением. — Резидентам будут доступны: тренажерный зал с видом на канал, spa-центр, семейные и детские бассейны, теннисный корт, корты для падела и баскетбола, библиотека, игровая площадка, кафе, а также беговые и велосипедные дорожки. — Пятизвездочный сервис от застройщика: услуги консьержа, wellness-программы с персональными фитнес-тренерами, круглосуточная охрана, техническое обслуживание и организация мероприятий для сообщества. Преимущества расположения Проект находится на первой береговой линии знаменитого Yas Island. Пляжи, развлекательные заведения и парки расположены в шаговой доступности. Дорога до Warner Bros. World займет 10 минут. Путь до Yas Bay Waterfront, Formula Rossa, Ferrari World, Yas Waterland, Etihad Park, Yas Marina, Saadiyat Island и Masdar Park составит 20 минут. Поездка до Deerfields Mall, Emirates Park Zoo and Resort, SEHA Hospital, центральной набережной Corniche и Al Qana продлится 30 минут. До Mazyad Mall, Warsan Farms, Al Shati Beach и Дубая можно доехать за 40 минут. Добраться до аэропорта Zayed International Airport получится за 16 минут.