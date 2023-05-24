ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - Yas Golf Collection

Yas Golf Collection

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Yas Island, Ansam Residence, Ansam Building 2
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикAldar Properties PJSC
Площадьот 114 м² до 210 м²
Количество спаленот 2 до 3
Стартовая цена2 065 650 AED
от 2 065 650 AED
от 13 737 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
5%103 282 AED
При оформлении договора
2%41313 AED
До даты ввода в эксплуатацию
35%722 978 AED
При передаче
60%1 239 390 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2025
Старт продаж3 кв. 2022
ВодоснабжениеЕсть
ФасадЖелезобетон
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 2 065 650 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр
  • Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Магазин230 м

Описание

Жилой комплекс курортного типа на популярном острове Yas Island в Абу-Даби. Наслаждайтесь захватывающими видами на морское побережье, поле для гольфа и ландшафтные сады. Новый проект в средиземноморском стиле состоит из пяти кластеров и включает студии, апартаменты и дуплексы с 1-3 спальнями. Некоторые лоты сдаются с отдельной комнатой для персонала или рабочими кабинетами. Установлена система «Умный дом», которая позволяет удаленно управлять светом, шторами и бытовой техникой.

Жителям доступен роскошный образ жизни: велнес-центр, фитнес-зона, многофункциональные пространства, ландшафтный парк, беговые дорожки, спортивный корт, кинотеатр, открытый и детский бассейны, игровые площадки и детская зона, общественный центр, сады на возвышении, библиотека, лаунжи, торговые точки, рестораны. Из комплекса открывается прямой доступ к пляжу Yas Beach. В 10-20 минутах ходьбы находятся аквапарк Yas Waterworld, тематические парки Ferrari World и Warner Bros. World Abu Dhabi, центр скалолазания и скайдайвинга CLYMB Abu Dhabi. Развитая транспортная сеть В 8 минутах ходьбы находится остановка общественного транспорта Al Maha St / Ferrari World West. За 14 минут можно доехать до Abu Dhabi International Airport. Особенность комплекса – гольф-клуб В 5 минутах на автомобиле находится популярное поле для гольфа Yas Links, где работает академия гольфа и клубным домом. Бесконечные зеленые пейзажи созданы специально для яркого времяпровождения за игрой. Надежный застройщик Aldar Properties – компания, которая с 2004 года занимается реализацией жилых комплексов в различных районах ОАЭ. Портфель недвижимости включает: Al Raha Beach, Yas Island, World Trade Center Abu Dhabi, Al Falah и Noor Al Ain.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
114 - 210
2 065 650 - 3 230 350
13 737 - 19 427
3 спальни
207 - 207
4 139 605 - 4 139 605
19 954 - 19 954

Инфраструктура

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Yas Island, Ansam Residence, Ansam Building 2

Новости о проекте

  1. Абу-Даби или Дубай?
    Абу-Даби или Дубай?24.05.2023
Item 1 of 1