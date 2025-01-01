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ГлавнаяЖилые комплексыWindsor House by Ellington

Windsor House by Ellington

2B, DWC Peripheral Road, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Ellington Group
Площадь
от 40 м² до 40 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 326 708 $от 8 140 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При сдаче объекта
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
40
326 708
8 140

Описание

Гармония элегантной архитектуры и зеленых садов в развивающемся районе Dubai South. Windsor House — это жилая башня из двух корпусов в современном стиле. Проект создан для тех, кто стремится к комфортной городской жизни в окружении удобств мирового уровня. Ключевые особенности — Интерьеры оформлены в бежево-серой гамме с выразительными акцентами глубоких синих оттенков. Контраст мягких фактур и строгой геометрии создает неповторимый дизайн. Панорамные окна наполняют пространство естественным светом и визуально расширяют его. — Многоуровневая инфраструктура для отдыха и развлечений включает бассейны, детскую игровую площадку, клубный дом с лаунжем, зону для барбекю, обеденную террасу на открытом воздухе, корты для бочче и настольного тенниса. — Для резидентов на территории предусмотрены розничные магазины, парковка для электромобилей, станция ремонта велосипедов, автомойка и специальный парк для выгула собак. — Участок украшен аллеями деревьев, газонами и прогулочными дорожками. Преимущества расположения Апарт-комплекс находится в комьюнити Dubai South с развитой транспортной сетью и быстрым доступом к ключевым объектам города. Путь до Expo City, Etihad Rail Station Dubai и MBR Aerospace Hub займет 16-17 минут. Добраться до торгового центра Ibn Battuta Mall, Dubai Parks and Resorts и Jumeirah Golf Estate можно за 20-25 минут, до Palm Jebel Ali — за 31 минуту. Al Maktoum International Airport расположен всего в 10 минутах на транспорте.

Локация

На карте
2B, DWC Peripheral Road, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Средняя школа450 м
Магазин1 км
Аэропорт18 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Ellington Group

Ellington Group

Крупный девелопер с 2014 года предлагает качественную жилую недвижимость в самых востребованных локациях ОАЭ. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».
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