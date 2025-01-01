Windsor House by Ellington

Описание

Гармония элегантной архитектуры и зеленых садов в развивающемся районе Dubai South. Windsor House — это жилая башня из двух корпусов в современном стиле. Проект создан для тех, кто стремится к комфортной городской жизни в окружении удобств мирового уровня. Ключевые особенности — Интерьеры оформлены в бежево-серой гамме с выразительными акцентами глубоких синих оттенков. Контраст мягких фактур и строгой геометрии создает неповторимый дизайн. Панорамные окна наполняют пространство естественным светом и визуально расширяют его. — Многоуровневая инфраструктура для отдыха и развлечений включает бассейны, детскую игровую площадку, клубный дом с лаунжем, зону для барбекю, обеденную террасу на открытом воздухе, корты для бочче и настольного тенниса. — Для резидентов на территории предусмотрены розничные магазины, парковка для электромобилей, станция ремонта велосипедов, автомойка и специальный парк для выгула собак. — Участок украшен аллеями деревьев, газонами и прогулочными дорожками. Преимущества расположения Апарт-комплекс находится в комьюнити Dubai South с развитой транспортной сетью и быстрым доступом к ключевым объектам города. Путь до Expo City, Etihad Rail Station Dubai и MBR Aerospace Hub займет 16-17 минут. Добраться до торгового центра Ibn Battuta Mall, Dubai Parks and Resorts и Jumeirah Golf Estate можно за 20-25 минут, до Palm Jebel Ali — за 31 минуту. Al Maktoum International Airport расположен всего в 10 минутах на транспорте.