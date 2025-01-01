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Waves II

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 4, JVC District 13, 3 Street, 5
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 13
Визуализация
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 71 м² до 103 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена1 352 480 AED
от 1 352 480 AED
от 18 554 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2025
Старт продаж1 кв. 2023
Этажность26
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 352 480 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 4
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт220 м
Средняя школа7 км
Магазин1 км
Медицинский центр7 км

Описание

Современная башня высотой 26 этажей в самом сердце района Jumeirah Village Circle (JVC). Наслаждайтесь эстетикой, исключительными услугами и удобствами международного уровня. В жилом комплексе представлено 213 апартаментов и дуплексов с 1-2 спальнями, панорамными окнами и качественной отделкой. Установлена система «Умный дом», благодаря которой резиденты комплекса смогут удаленно управлять освещением и кондиционированием.

На территории комплекса доступны: бассейн с водными аттракционами, тренажерные залы, сауна, баня, детская и спортивная площадки, просторная терраса, озелененная зона, детский бассейн, джакузи, зона барбекю, прогулочные дорожки. Предусмотрены услуги валет-паркинга и консьержа. В пешей доступности находятся ухоженные парки JVC Community Park и District 13-2 Community Park, супермаркеты Tudomart Supermarket и Nine Star Supermarket. В 15-20 минутах на автомобиле расположены торговый центр City Centre Me’aisem, школы Renaissance School и Sunmarke School, медицинская клиника Medclinic Parkview Hospital. В 20-25 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Район JVC находится на пересечении основных автомагистралей Al Khail Rd и Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволяет быстро добраться до любой точки города. В пешей доступности находятся автобусные остановки Westar Vista Apartments и Prime Business Tower. За 25-35 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В 4-7 минутах от комплекса расположены парк Central Park JVC и JVC District 10 Park. Чуть дальше находится знаменитый сад цветов и бабочек Dubai Butterfly Garden с 70 видами растений. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
71 - 89
1 352 480 - 1 706 650
18 811 - 19 003
2 спальни
103 - 103
1 914 230 - 1 914 230
18 554 - 18 554

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 4, JVC District 13, 3 Street, 5