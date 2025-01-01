На территории комплекса доступны: бассейн с водными аттракционами, тренажерные залы, сауна, баня, детская и спортивная площадки, просторная терраса, озелененная зона, детский бассейн, джакузи, зона барбекю, прогулочные дорожки. Предусмотрены услуги валет-паркинга и консьержа. В пешей доступности находятся ухоженные парки JVC Community Park и District 13-2 Community Park, супермаркеты Tudomart Supermarket и Nine Star Supermarket. В 15-20 минутах на автомобиле расположены торговый центр City Centre Me’aisem, школы Renaissance School и Sunmarke School, медицинская клиника Medclinic Parkview Hospital. В 20-25 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Район JVC находится на пересечении основных автомагистралей Al Khail Rd и Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволяет быстро добраться до любой точки города. В пешей доступности находятся автобусные остановки Westar Vista Apartments и Prime Business Tower. За 25-35 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В 4-7 минутах от комплекса расположены парк Central Park JVC и JVC District 10 Park. Чуть дальше находится знаменитый сад цветов и бабочек Dubai Butterfly Garden с 70 видами растений. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

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