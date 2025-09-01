Waterside by LIV

Ключевые особенности проекта LIV Waterside — это комплекс с уникально спроектированной входной группой и круглосуточной охраной. Первые три этажа оборудованы под зоны для отдыха и развлечений премиального уровня — в том числе, СПА-салон и современный фитнес-центр. На территории также предусмотрены зарядные станции для электромобилей. Качественная отделка Эффективно спланированные пространства, наполненные естественным светом, обеспечивают максимальный комфорт проживания. Апартаменты оснащены инновационными кухнями в европейском стиле. Ванные комнаты украшены мрамором, а из жилых комнат открываются потрясающие вид на море. Преимущества расположения Комплекс расположен на берегу канала Дубай Марина. Канал длиной свыше 3,5 км предоставляет прямой доступ к морю. Вдоль его набережной раскинулись множество кафе и ресторанов, а также марина для яхт. Вдоль канала протянулись беговые и вело-дорожки. В пешей доступности находится Dubai Marina Mall, в котором более 130 магазинов, большой кинотеатр и множество других развлечений. Транспортная доступность LIV Waterside удобно расположен возле Al Sufouh Road и Sheikh Zayed Road, что обеспечивает быстрый доступ ко всем эмиратам. Вы сможете легко добраться до таких популярных локаций, как Jumeirah Lakes Towers и Dubai Media City. Дорога до Dubai International Financial Centre и Downtown Dubai занимает 10-20 минут. Международный аэропорт Дубая находится в 30 минутах на автомобиле.

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