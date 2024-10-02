Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Wasel Retail by Azizi
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 81 м² до 282 м²
Количество спален1
Стартовая цена
от 1 500 953 $от 18 417 $/м²
График платежей *
При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
- При бронировании10%
О проекте
Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Продажа
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
81 – 282
1 500 953 – 5 195 753
18 417 – 18 419
Описание
Престижные офисные пространства на Dubai Islands. Современная инфраструктура и функциональные планировки Wasel Retail формируют комфортную и продуктивную среду, создавая оптимальные условия для компаний любого масштаба. Здесь каждая деталь работает на ваш бизнес, превращая возможности в реальные достижения. Преимущества расположения Здание находится всего в 5 минутах от моста Infinity Bridge, соединяющего острова с материковой частью Дубая. До Waterfront Market можно добраться за 5 минут, до порта Port Rashid — за 10 минут, а до знаковой достопримечательности Dubai Frame — за 15 минут. Путь до Dubai International Airport также займёт всего около 15 минут.
Транспортная доступность
Море100 м
Аэропорт8 км