Wasel Retail by Azizi

Описание

Престижные офисные пространства на Dubai Islands. Современная инфраструктура и функциональные планировки Wasel Retail формируют комфортную и продуктивную среду, создавая оптимальные условия для компаний любого масштаба. Здесь каждая деталь работает на ваш бизнес, превращая возможности в реальные достижения. Преимущества расположения Здание находится всего в 5 минутах от моста Infinity Bridge, соединяющего острова с материковой частью Дубая. До Waterfront Market можно добраться за 5 минут, до порта Port Rashid — за 10 минут, а до знаковой достопримечательности Dubai Frame — за 15 минут. Путь до Dubai International Airport также займёт всего около 15 минут.