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VYB

Capital Golden Tower, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикGinco Properties L.L.C
Площадьот 60 м² до 85 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена1 280 000 AED
от 1 280 000 AED
от 20 292 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%128 000 AED
При оформлении договора
4%51200 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%384 000 AED
При передаче
60%768 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2025
Этажность21
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 280 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 4
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин3 км
Медицинский центр850 м

Описание

Современное 21-этажное здание в деловом центре Business Bay. Исключительный проект направлен на переосмысление городской жизни. Это не просто место для жизни. Это место, где вы сможете раскрыть свой потенциал. В комплексе представлено 168 резиденций — от тщательно спроектированных студий до просторных апартаментов с 1-2 спальнями. Каждый лот отличается современной отделкой и обилием естественного света.

Жителям комплекса доступны: сады, зона барбекю, лаунж, площадка для отдыха, тренажерный зал, детская площадка, бассейны для детей и взрослых, парк. В пределах 10 минут на автомобиле находятся медицинские центры Florence Medical Center и Iranian Hospital Safa, школы Global Indian International School и Dubai International School, магазины LuLu Express и Aswaq Jima, детский сад Chubby Cheeks Nursery, торговый центр Al Khail Mall. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицу Al Khail Road, которая играет ключевую роль в передвижении внутри Дубая. В последние годы добавлены новые полосы движения, расширены развязки и созданы удобные выезды. За 25 минут можно доехать до Dubai International Airport. Надежный застройщик Ginco Properties – компания, которая с 1975 года уделяет особое внимание качеству и инновациям, стремясь создать современные и хорошо продуманные пространства. Коммуникация, качество обслуживания и профессионализм — главные принципы работы.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
60 - 61
1 280 000 - 1 348 000
21 256 - 22 066
2 спальни
85 - 85
1 725 000 - 1 795 000
20 292 - 21 115

Инфраструктура

Capital Golden Tower, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates