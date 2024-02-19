Violet Townhouses in DAMAC Hills 2

Описание

Загородное блаженство в центре знаменитого комьюнити Damac Hills 2. Коллекция трехэтажных таунхаусов Violet создана с учетом всех потребностей резидентов. Жилой комплекс станет оазисом комфорта и уюта, вознося их на совершенно новый уровень. Ключевые особенности — Дизайн, вдохновленный нежностью лесной фиалки. Насыщенные фиолетовые и амарантовые оттенки в сочетании с естественными тонами, натуральным деревом и светлым камнем. — Продуманные пространства для отдыха и расслабления: рыболовное озеро, зооферма, кинотеатр под открытым небом, игровые площадки, дзен-сад, садоводческая зона, зеленый лабиринт, пляж «Малибу», бассейн с волнами и аттракцион «Ленивая река». —На территории комплекса запланирован специальный «Город спорта». В нем открывается бесконечное множество возможностей для активного времяпрепровождения: беговые дорожки, поля для тенниса, крикета, волейбола, баскетбола и футбола, пейнтбольный парк и станция для серфинга. Инфраструктура района Damac Hills 2 — популярное гольф-сообщество Дубая с малоэтажной застройкой и большим количеством уникальных сооружений и пышных садов. Резидентам предлагаются к посещению три «города» — спортивный, водный и так называемый downtown, — которые наполнены развлечениями мирового класса. В радиусе 10-20 минут от таунхаусов расположены Trump International Golf Club, Akoya Drive и Akoya Park, школы Fairgreen International School, Ranches Primary School, моллы Mira Town Center, Town Square Community Center и госпиталь American Hospital Mira Clinic. Преимущества расположения Благодаря стратегическому расположению и доступу к четырем основным автомагистралям дорога до центра Дубая займет около 35 минут. Путь до достопримечательностей и парков Miracle Gardens, IMG Worlds of Adventure, Dubai Sports City продлится 25-30 минут. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно добраться за 30 минут.