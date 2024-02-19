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Violet Townhouses in DAMAC Hills 2

300, Lehbab Road, Damac Hills 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Damac Properties
Площадь
Количество спален
Нет предложений от застройщика
+971 (4) 412-5000

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность3
ВодоснабжениеЕсть

Описание

Загородное блаженство в центре знаменитого комьюнити Damac Hills 2. Коллекция трехэтажных таунхаусов Violet создана с учетом всех потребностей резидентов. Жилой комплекс станет оазисом комфорта и уюта, вознося их на совершенно новый уровень. Ключевые особенности — Дизайн, вдохновленный нежностью лесной фиалки. Насыщенные фиолетовые и амарантовые оттенки в сочетании с естественными тонами, натуральным деревом и светлым камнем. — Продуманные пространства для отдыха и расслабления: рыболовное озеро, зооферма, кинотеатр под открытым небом, игровые площадки, дзен-сад, садоводческая зона, зеленый лабиринт, пляж «Малибу», бассейн с волнами и аттракцион «Ленивая река». —На территории комплекса запланирован специальный «Город спорта». В нем открывается бесконечное множество возможностей для активного времяпрепровождения: беговые дорожки, поля для тенниса, крикета, волейбола, баскетбола и футбола, пейнтбольный парк и станция для серфинга. Инфраструктура района Damac Hills 2 — популярное гольф-сообщество Дубая с малоэтажной застройкой и большим количеством уникальных сооружений и пышных садов. Резидентам предлагаются к посещению три «города» — спортивный, водный и так называемый downtown, — которые наполнены развлечениями мирового класса. В радиусе 10-20 минут от таунхаусов расположены Trump International Golf Club, Akoya Drive и Akoya Park, школы Fairgreen International School, Ranches Primary School, моллы Mira Town Center, Town Square Community Center и госпиталь American Hospital Mira Clinic. Преимущества расположения Благодаря стратегическому расположению и доступу к четырем основным автомагистралям дорога до центра Дубая займет около 35 минут. Путь до достопримечательностей и парков Miracle Gardens, IMG Worlds of Adventure, Dubai Sports City продлится 25-30 минут. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно добраться за 30 минут.

Инфраструктура

На карте
300, Lehbab Road, Damac Hills 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Магазин3 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Спорт
  • Гольф-поле
  • Спортивная площадка
  • Баскетбольный корт
  • Настольный теннис
  • Теннисный корт
  • Волейбольный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Набережная

Новости о проекте

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