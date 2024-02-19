Каталог
О сервисеБлог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЖилые комплексыVenera by Emaar

Venera by Emaar

Al Yufrah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 7
1 / 7
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Emaar Properties PJSC
Площадь
Количество спален
Нет предложений от застройщика
+971 (4) 412-5000

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность2
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть

Описание

Вдохновленный чарующей красотой природы, на огромной территории раскинулся комплекс таунхаусов. Venera - воплощение вышедшей из пены богини, окруженной достойным ее великолепия пространством, где может найти покой и отдых каждый резидент. Ключевые особенности — Таунхаусы с 3-4 спальнями выполнены в светлых оттенках, мебель обтянута велюром и замшей, использованы натуральный камень и благородное дерево. — Каждый лот будет оборудован личным садом, который можно переделать под любые нужды - детская площадка, фитнес-зал, игровой мини-парк для питомцев и многое другое. — Развлечения на территории клубного дома: скейт-парк, цветочная ферма, природные инсталляции для игр, баскетбольные и теннисные корты, бассейны, рекреационные зоны для прогулок и бега. Инфраструктура района В комьюнити Valley переплетаются зеленые насаждения, медленные речки, водоемы с птицами и пространства для отдыха и развлечений. Горы, луга, река, долина и лес создают уникальную экосистему с резиденциями среди этого поразительного пейзажа. Это семейный район с повышенным уровнем безопасности и упором на тихую, уютную жизнь в автономном сообществе. В 25-30 минутах от комплекса расположены школы The Aquila School, Gems Winchester School Dubai, госпиталь Fakeeh University Hospital и торговый центр Dubai Outlet Mall. Особенности расположения Благодаря выездам на автомагистрали Jebel Ali - Lehbab Rd и Al Ain - Dubai Rd можно легко добраться до любой точки города. За 40-50 минут от Venera получится доехать до ключевых районов Дубая, таких как: Palma Jumeirah, Dubai Marina, JVC, Downtown и Dubai Investments Park. Столько же потребуется, чтобы попасть в гольф-клуба Trump International, центр Dubai Sports City и самую высокую башню — Burj Khalifa. До аэропорта Al Maktoum International Airport дорога займет 41 минуту.

Инфраструктура

На карте
Al Yufrah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Аэропорт43 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Прогулочная зона

Новости о проекте

  1. Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы
    Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы 11.03.2024
  2. Популярные застройщики ОАЭ
    Популярные застройщики ОАЭ19.02.2024
  3. ТОП-10 застройщиков ОАЭ
    ТОП-10 застройщиков ОАЭ 12.02.2024
  4. 5 самых дорогих районов Дубая для покупки недвижимости
    5 самых дорогих районов Дубая для покупки недвижимости 06.02.2024
Item 1 of 6
КаталогКарта