Venera by Emaar

Описание

Вдохновленный чарующей красотой природы, на огромной территории раскинулся комплекс таунхаусов. Venera - воплощение вышедшей из пены богини, окруженной достойным ее великолепия пространством, где может найти покой и отдых каждый резидент. Ключевые особенности — Таунхаусы с 3-4 спальнями выполнены в светлых оттенках, мебель обтянута велюром и замшей, использованы натуральный камень и благородное дерево. — Каждый лот будет оборудован личным садом, который можно переделать под любые нужды - детская площадка, фитнес-зал, игровой мини-парк для питомцев и многое другое. — Развлечения на территории клубного дома: скейт-парк, цветочная ферма, природные инсталляции для игр, баскетбольные и теннисные корты, бассейны, рекреационные зоны для прогулок и бега. Инфраструктура района В комьюнити Valley переплетаются зеленые насаждения, медленные речки, водоемы с птицами и пространства для отдыха и развлечений. Горы, луга, река, долина и лес создают уникальную экосистему с резиденциями среди этого поразительного пейзажа. Это семейный район с повышенным уровнем безопасности и упором на тихую, уютную жизнь в автономном сообществе. В 25-30 минутах от комплекса расположены школы The Aquila School, Gems Winchester School Dubai, госпиталь Fakeeh University Hospital и торговый центр Dubai Outlet Mall. Особенности расположения Благодаря выездам на автомагистрали Jebel Ali - Lehbab Rd и Al Ain - Dubai Rd можно легко добраться до любой точки города. За 40-50 минут от Venera получится доехать до ключевых районов Дубая, таких как: Palma Jumeirah, Dubai Marina, JVC, Downtown и Dubai Investments Park. Столько же потребуется, чтобы попасть в гольф-клуба Trump International, центр Dubai Sports City и самую высокую башню — Burj Khalifa. До аэропорта Al Maktoum International Airport дорога займет 41 минуту.