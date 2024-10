Velora by Emaar

Описание

Красота природных просторов, буйство зелени и элегантная архитектура слились воедино в The Valley — уникальном комьюнити для жизни. Комплекс таунхаусов Velora окружен 5 ландшафтными пространствами: лесом, лугами, холмами, рекой и долиной, что делает каждую прогулку по территории клубного дома неповторимыми воспоминаниями. Ключевые особенности — Velora построена с идеей связи между природой и человеком, их естественной гармонии и сосуществовании. Результатом этого вдохновения послужат прогулочные дорожки по всем биомам комплекса, конструкции для детского скалолазания, извилистая река с птицами и зоны для общения с видом на потрясающие пейзажи. — Классический дизайн со скругленными элементами декора, плетеными ковриками, панорамными окнами, светлым натуральным деревом и нео-футуристической мебелью. — Резиденция предоставляет доступ к развлечениям для всей семьи: зона для фитнеса под открытым небом, футбольное поле для юниоров, теннисные и баскетбольные корты, фруктовый сад, питомник растений, цветочная ферма, фонтаны и смотровые площадки, пруд с ливневой водой, пальмовая роща, скейтпарк и дорожка для самокатов, парк для собак и павильон на берегу озера. Инфраструктура района The Valley это зарождающиеся комьюнити в отдалении от суеты города. Оно идеально подходит для семей с детьми и спокойного отдыха в тени природы недалеко от журчащих рек. Район известен своим уникальным подходом к планированию домов в гармонии с окружающей средой и высоким уровнем безопасности. За 20-30 минут можно доехать до школ The Aquila , Gems Winchester Dubai, госпиталя Fakeeh University Hospital и молла Dubai Outlet. Особенности расположения Отличное транспортная доступность комплекса объясняется выездами на автомагистрали Jebel Ali - Lehbab Rd и Al Ain - Dubai Rd. По ним получится добраться до ключевых районов Дубая всего за 40-50 минут, например до: Palma Jumeirah, Dubai Marina, JVC, Downtown и Dubai Investments Park. В таком же радиусе расположены Trump International, центр Dubai Sports City и самая высокая башня Burj Khalifa. До аэропорта Al Maktoum International Airport дорога займет 41 минуту.