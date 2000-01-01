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ГлавнаяЖилые комплексыVelora by Emaar

Velora by Emaar

Al Yufrah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 7
1 / 7
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Emaar Properties PJSC
Площадь
Количество спален
Нет предложений от застройщика

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность2
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть

Описание

Красота природных просторов, буйство зелени и элегантная архитектура слились воедино в The Valley — уникальном комьюнити для жизни. Комплекс таунхаусов Velora окружен 5 ландшафтными пространствами: лесом, лугами, холмами, рекой и долиной, что делает каждую прогулку по территории клубного дома неповторимыми воспоминаниями. Ключевые особенности — Velora построена с идеей связи между природой и человеком, их естественной гармонии и сосуществовании. Результатом этого вдохновения послужат прогулочные дорожки по всем биомам комплекса, конструкции для детского скалолазания, извилистая река с птицами и зоны для общения с видом на потрясающие пейзажи. — Классический дизайн со скругленными элементами декора, плетеными ковриками, панорамными окнами, светлым натуральным деревом и нео-футуристической мебелью. — Резиденция предоставляет доступ к развлечениям для всей семьи: зона для фитнеса под открытым небом, футбольное поле для юниоров, теннисные и баскетбольные корты, фруктовый сад, питомник растений, цветочная ферма, фонтаны и смотровые площадки, пруд с ливневой водой, пальмовая роща, скейтпарк и дорожка для самокатов, парк для собак и павильон на берегу озера. Инфраструктура района The Valley это зарождающиеся комьюнити в отдалении от суеты города. Оно идеально подходит для семей с детьми и спокойного отдыха в тени природы недалеко от журчащих рек. Район известен своим уникальным подходом к планированию домов в гармонии с окружающей средой и высоким уровнем безопасности. За 20-30 минут можно доехать до школ The Aquila , Gems Winchester Dubai, госпиталя Fakeeh University Hospital и молла Dubai Outlet. Особенности расположения Отличное транспортная доступность комплекса объясняется выездами на автомагистрали Jebel Ali - Lehbab Rd и Al Ain - Dubai Rd. По ним получится добраться до ключевых районов Дубая всего за 40-50 минут, например до: Palma Jumeirah, Dubai Marina, JVC, Downtown и Dubai Investments Park. В таком же радиусе расположены Trump International, центр Dubai Sports City и самая высокая башня Burj Khalifa. До аэропорта Al Maktoum International Airport дорога займет 41 минуту.

Локация

На карте
Al Yufrah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Аэропорт43 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Парк на территории
  • Прогулочная зона
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