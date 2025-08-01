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Главная - Жилые комплексы - V1TER Residence by Object1

V1TER Residence by Object1

12A, Mirabella3 Street, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 59 м² до 151 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 963 999 AEDот 14 940 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%96 400 AED
При оформлении договора
4%38 560 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%482 000 AED
При передаче
40%385 600 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2025
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность28
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
59 - 76
963 999 - 1 171 766
15 382 - 16 254
2 спальни
94 - 97
1 422 325 - 1 489 524
15 048 - 15 274
3 спальни
138 - 151
2 073 269 - 2 256 430
14 940

Описание

Комплекс апартаментов для семей, которые ценят благополучный и неспешный образ жизни. V1TER Residence расположен в уединенном районе Jumeirah Village Circle и предлагает спокойную атмосферу в окружении зеленых парков, дополненную современными удобствами для комфортного проживания. Ключевые особенности - На территории дома планируются: общий бассейн, отдельный бассейн для детей, зона отдыха, сауна, детская игровая площадка, детский кинотеатр, тренажерный зал, спортивная площадка. - Жилой комплекс оборудован высокотехнологичными решениями: системой «умный дом», вход с электронным ключом или по отпечатку пальца, бесконтактный транспондер для доступа в трехэтажный паркинг и др. - Все апартаменты представлены с полной отделкой, балконами и встроенной техникой и шкафами от ведущих итальянских брендов. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle – это закрытое сообщество, где созданы все условия для проживания семей с детьми. Внутри комьюнити расположены более 30 парков, 6 фитнес-центров, 11 ресторанов. В 3-10 минутах от комплекса находятся 7 школ. До медицинских центров Life Medical Centre, Carewell Clinics, Right Health Karama Medical Centre также можно добраться в пределах 10 минут. Преимущества расположения Вблизи района пролегает одна из главных магистралей эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, по которой можно добраться до любой точки города. Путь до района Dubai Marina займет 10 минут, до достопримечательностей Burj Khalifa и Burj Al Arab — 15 минут. Jumeirah Beach находится в 20 минутах. Dubai International Airport расположен в 30 минутах.

Инфраструктура

На карте
12A, Mirabella3 Street, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа3 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей