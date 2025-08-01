V1TER Residence by Object1

Описание

Комплекс апартаментов для семей, которые ценят благополучный и неспешный образ жизни. V1TER Residence расположен в уединенном районе Jumeirah Village Circle и предлагает спокойную атмосферу в окружении зеленых парков, дополненную современными удобствами для комфортного проживания. Ключевые особенности - На территории дома планируются: общий бассейн, отдельный бассейн для детей, зона отдыха, сауна, детская игровая площадка, детский кинотеатр, тренажерный зал, спортивная площадка. - Жилой комплекс оборудован высокотехнологичными решениями: системой «умный дом», вход с электронным ключом или по отпечатку пальца, бесконтактный транспондер для доступа в трехэтажный паркинг и др. - Все апартаменты представлены с полной отделкой, балконами и встроенной техникой и шкафами от ведущих итальянских брендов. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle – это закрытое сообщество, где созданы все условия для проживания семей с детьми. Внутри комьюнити расположены более 30 парков, 6 фитнес-центров, 11 ресторанов. В 3-10 минутах от комплекса находятся 7 школ. До медицинских центров Life Medical Centre, Carewell Clinics, Right Health Karama Medical Centre также можно добраться в пределах 10 минут. Преимущества расположения Вблизи района пролегает одна из главных магистралей эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, по которой можно добраться до любой точки города. Путь до района Dubai Marina займет 10 минут, до достопримечательностей Burj Khalifa и Burj Al Arab — 15 минут. Jumeirah Beach находится в 20 минутах. Dubai International Airport расположен в 30 минутах.