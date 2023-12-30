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Urban Oasis

Urban Oasis, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 9
Визуализация
ЗастройщикDar Al Arkan
Площадьот 152 м² до 224 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена3 167 047 AED
от 3 167 047 AED
от 20 817 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
4%126682 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%1 266 819 AED
При передаче
60%1 900 228 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Общая площадь здания86496 м²
Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2023
Старт продаж4 кв. 2017
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
ФасадНавесной фасад
Площадь участка5565 м²
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 3 167 047 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Метро1 км
Море5 км

Описание

Новый проект под брендом итальянского дизайнерского дома Missoni на побережье Dubai Canal – настоящий оазис в деловом центре города. Живите вблизи главных достопримечательностей и наслаждайтесь исключительным уровнем комфорта.

На выбор представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы. Планировками предусмотрены главная спальня, ванная комната, прачечная, гардеробная и полностью оборудованная кухня. Пентхаусы оснащены частными лифтами. Все лоты укомплектованы качественной сантехникой и украшены элементами декора от Missoni. Из апартаментов открываются виды на набережную канала и горизонт Дубая. В 5-10 минутах на автомобиле находятся салон красоты Hair Avenue Beauty Salon, магазин FMART SUPERMARKET, рестораны Hotel Cartagena Restaurant и Weslodge Saloon, аптека LIFE Pharmacy, торговый центр Bay Avenue Mall. В окружении парки South Ridge Park, Safa Park, Bay Avenue Park и Burj Park by Emaar. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи Sheikh Zayed Road и Al Khail Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. Рядом находятся станции метро Business Bay Metro Station и the Burj Khalifa/Dubai Mall Metro Station. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 5 минутах от комплекса. За 15 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah. Надежный застройщик Dar Al Arkan – компания, которая с 1994 года занимается строительством, обслуживанием, сносом и реструктуризацией жилых и коммерческих объектов. За годы работы на международном рынке реализовано 15 000 единиц жилья.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
152 - 152
3 167 047 - 3 167 047
20 817 - 20 817
2 спальни
172 - 224
4 715 277 - 5 532 504
24 689 - 27 383

Инфраструктура

Urban Oasis, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

Новости о проекте

  1. Подробный путеводитель по району Business Bay в Дубае
    Подробный путеводитель по району Business Bay в Дубае15.12.2023
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