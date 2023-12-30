Urban Oasis

На выбор представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы. Планировками предусмотрены главная спальня, ванная комната, прачечная, гардеробная и полностью оборудованная кухня. Пентхаусы оснащены частными лифтами. Все лоты укомплектованы качественной сантехникой и украшены элементами декора от Missoni. Из апартаментов открываются виды на набережную канала и горизонт Дубая. В 5-10 минутах на автомобиле находятся салон красоты Hair Avenue Beauty Salon, магазин FMART SUPERMARKET, рестораны Hotel Cartagena Restaurant и Weslodge Saloon, аптека LIFE Pharmacy, торговый центр Bay Avenue Mall. В окружении парки South Ridge Park, Safa Park, Bay Avenue Park и Burj Park by Emaar. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи Sheikh Zayed Road и Al Khail Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. Рядом находятся станции метро Business Bay Metro Station и the Burj Khalifa/Dubai Mall Metro Station. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 5 минутах от комплекса. За 15 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah. Надежный застройщик Dar Al Arkan – компания, которая с 1994 года занимается строительством, обслуживанием, сносом и реструктуризацией жилых и коммерческих объектов. За годы работы на международном рынке реализовано 15 000 единиц жилья.

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