Upper House

Описание

Две жилые башни в центре оживленного района Jumeirah Lake Towers (JLT) с захватывающими видами на остров Jumeirah Island, живописные озера, горизонт Dubai Marina и гольф-поля. Откройте для себя широкий спектр услуг и удобств на территории комплекса. Новый комплекс со студиями и апартаментами с 1-3 спальнями, а также подиумом, где представлены объекты инфраструктуры. Каждая резиденция с продуманной планировкой, панорамными окнами в пол, балконами и качественной отделкой. Установлена система SmartHome. Некоторые лоты сдаются с комнатой для персонала. Жителям комплекса открывается доступ к удобствам международного уровня: бассейны, зона шезлонгов, терраса для отдыха, зона барбекю, площадка для занятий йогой, детские площадки, игровая зона для домашних животных, корт для падел-тенниса, скейт-парк, баскетбольная площадка, фитнес-центр, сауны и парные, кинотеатр. В пешей доступности находятся супермаркеты Choithrams и ZOOM, детский сад Oakfield Early Learning Center DMCC и заведения F&B. За 10-20 минут можно доехать до главных достопримечательностей: районов Dubai Marina и Palm Jumeirah, колеса обозрения Ain Dubai, отель-паруса Burj Al Arab, музея Museum of the Future и небоскреба Burj Khalifa. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автодороги First Al Khail St, что позволит в считанные минуты добраться до главных точек Дубая. В течение получаса можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Качественная отделка Апартаменты выполнены в современном стиле с отделкой нейтральных цветов, что позволяет визуально увеличить пространство. Благодаря панорамным окнам в помещение проникает большое количество естественного света. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».