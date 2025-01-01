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Uno Luxe by Wow Developers

Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Застройщик
Wow Developers
Площадь
от 42 м² до 173 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 980 000 AEDот 19 386 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
42 – 57
980 000 – 1 320 000
22 770 – 23 083
1 спальня
70 – 133
1 820 000 – 2 588 000
19 386 – 25 845
2 спальни
137 – 173
3 500 000 – 3 850 000
22 221 – 25 421
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Вершина дизайнерской мысли на Al Marjan Island. Uno Luxe by WOW Resorts открывает новую главу в мире элитной недвижимости в Рас-эль-Хайме. Проект, разработанный легендарным голливудским архитектором Тони Ашаем, предлагает коллекцию полностью меблированных резиденций с безупречным уровнем сервиса. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в фирменном стиле JW Marriott. Все апартаменты оснащены просторными балконами, панорамными окнами и ванными комнатами с элементами spa-салона. — Продуманная инфраструктура жилого комплекса включает фитнес-центр, бассейн с видом на парк, детскую игровую площадку и коворкинг-лаунж, создавая идеальные условия для отдыха и работы. — Круглосуточный консьерж-сервис, прачечная, уборка номеров и премиальные услуги для резидентов. — Программа управляемой аренды от WOW Resorts, гарантирующая стабильный доход и полное обслуживание недвижимости. — Привилегированный доступ к удобствам JW Marriott Residences и трансфер до Wynn Resorts. Преимущества расположения Проект выгодно расположен на знаменитом острове Al Marjan. Близость к ключевым транспортным узлам обеспечивает легкий доступ к основным достопримечательностям и деловым центрам региона, включая Wynn Resorts и JW Marriott Residences, а также к морю и пляжам, которые находятся в радиусе 10 минут. Дорога до RAK International Airport займет около 30 минут.

Локация

На карте
Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан-Айленд

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
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Транспортная доступность

Море300 м
Аэропорт37 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Прачечная
  • Набережная
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