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Trillionaire Residences

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 74
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 30 м² до 239 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена1 207 688 AED
от 1 207 688 AED
от 18 167 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%241 538 AED
При оформлении договора
4%48308 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%603 844 AED
При передаче
30%362 306 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2024
Этажность26
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 207 688 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Средняя школа3 км
Магазин800 м
Медицинский центр800 м

Описание

Современный комплекс апартаментов под знаменитым брендом Binghatti на первой береговой линии. Живите в престижном районе Business Bay и наслаждайтесь потрясающими видами на Dubai Water Canal и Burj Khalifa . В комплексе представлены 362 резиденции, включая студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Во всех жилых помещениях установлены панорамные окна или балконные двери, которые пропускают максимум света. В интерьерах используются модные элементы темных и пастельных оттенков.

Жилой комплекс призван обеспечить максимальный уровень жизни в Дубае. Резиденты смогут пользоваться инфраструктурой не выходя из дома: бассейны для взрослых и детей, спортивный зал, сауна, джакузи, лобби, SPA-салон, кафе и рестораны. Предусмотрены услуги консьержа, дворецкого, телохранителя и уборки в апартаментах. В пределах 10 минут на автомобиле находятся аптека LIFE Pharmacy, супермаркеты Choithrams Bay Square и Carrefour Market, рестораны Maru Udon Restaurant, Al Falak Cafe и Sahelnom Café, учебный центр Express English Language Center. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен между набережной Dubai Canal и Marasi Drive. Удобный доступ к улице Al Asayel Street. За 15 минут можно добраться до Dubai International Airport. Функциональные пространства Планировками предусмотрены: балкон, просторная гостиная, столовая, встроенные шкафы, открытые кухни с современной техникой. Некоторые лоты представлены с джакузи или бассейном на террасе. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
30 - 58
1 207 688 - 1 990 188
28 277 - 39 421
1 спальня
55 - 123
1 975 000 - 3 050 000
18 972 - 45 112
2 спальни
113 - 239
3 350 000 - 5 300 000
18 167 - 42 220

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 74

Новости о проекте

  1. Наплыв китайских инвесторов в Дубай: что это значит?
    Наплыв китайских инвесторов в Дубай: что это значит? 08.09.2023
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