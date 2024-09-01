Trillionaire Residences

Жилой комплекс призван обеспечить максимальный уровень жизни в Дубае. Резиденты смогут пользоваться инфраструктурой не выходя из дома: бассейны для взрослых и детей, спортивный зал, сауна, джакузи, лобби, SPA-салон, кафе и рестораны. Предусмотрены услуги консьержа, дворецкого, телохранителя и уборки в апартаментах. В пределах 10 минут на автомобиле находятся аптека LIFE Pharmacy, супермаркеты Choithrams Bay Square и Carrefour Market, рестораны Maru Udon Restaurant, Al Falak Cafe и Sahelnom Café, учебный центр Express English Language Center. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен между набережной Dubai Canal и Marasi Drive. Удобный доступ к улице Al Asayel Street. За 15 минут можно добраться до Dubai International Airport. Функциональные пространства Планировками предусмотрены: балкон, просторная гостиная, столовая, встроенные шкафы, открытые кухни с современной техникой. Некоторые лоты представлены с джакузи или бассейном на террасе. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

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