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ГлавнаяЖилые комплексыTivano by AYS

Tivano by AYS

Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 9
1 / 9
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
AYS Developers
Площадь
от 83 м² до 120 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 2 000 000 AEDот 23 895 AED/м²

График платежей *

До завершения строительства
40%
При передаче
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. До завершения строительства
    40%
Item 1 of 3
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
83
2 000 000
23 895
2 спальни
120
3 300 000
27 318
Брошюра проекта

Описание

Воплощение роскоши на берегу Персидского залива. Проект Tivano — это настоящий оазис уюта, расположенный в престижном районе Dubai Island. Жилой комплекс сочетает современные технологии, природную эстетику и удобства премиального уровня, создавая идеальное пространство для жизни и отдыха. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в неоклассическом стиле с использованием итальянского мрамора, натурального дерева и премиальных материалов известных брендов. Кремовые, песочные и золотистые тона дополнены оттенками корицы, кардамона и лазури. Балконы оборудованы джакузи, а панорамные окна создают визуальный диалог с морским пейзажем. — Каждый уголок проекта пронизан атмосферой комфорта, а сервисы мирового класса позволяют наслаждаться незабываемым отдыхом каждый день. Современная инфраструктура резиденции включает крытый кинотеатр, тренажерный зал, открытую террасу, сауну, сад, сайклинг-студию, зону для барбекю, йога-павильон, бассейн с соленой водой и детскую игровую комнату. — Умные технологии, такие как Alexa и энергосберегающие системы, интегрированы во все аспекты проекта, обеспечивая удобство и экологичность. Преимущества расположения Проект Tivano выгодно расположен в живописной зоне Dubai Islands — это место, где уединение гармонично сочетается с городской жизнью. Удобная транспортная доступность через ключевые магистрали позволяет добраться до любой точки города за короткое время. В радиусе 10 минут находятся пляжи, торговые центры и известные достопримечательности. До Deira Mall можно доехать за 15 минут, а до знаменитого Downtown Dubai и Dubai International Airport — всего за 20 минут.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
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Транспортная доступность

Море1 км
Средняя школа4 км
Магазин1 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Открытый балкон
  • Терраса
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