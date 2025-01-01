Tivano by AYS

Описание

Воплощение роскоши на берегу Персидского залива. Проект Tivano — это настоящий оазис уюта, расположенный в престижном районе Dubai Island. Жилой комплекс сочетает современные технологии, природную эстетику и удобства премиального уровня, создавая идеальное пространство для жизни и отдыха. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в неоклассическом стиле с использованием итальянского мрамора, натурального дерева и премиальных материалов известных брендов. Кремовые, песочные и золотистые тона дополнены оттенками корицы, кардамона и лазури. Балконы оборудованы джакузи, а панорамные окна создают визуальный диалог с морским пейзажем. — Каждый уголок проекта пронизан атмосферой комфорта, а сервисы мирового класса позволяют наслаждаться незабываемым отдыхом каждый день. Современная инфраструктура резиденции включает крытый кинотеатр, тренажерный зал, открытую террасу, сауну, сад, сайклинг-студию, зону для барбекю, йога-павильон, бассейн с соленой водой и детскую игровую комнату. — Умные технологии, такие как Alexa и энергосберегающие системы, интегрированы во все аспекты проекта, обеспечивая удобство и экологичность. Преимущества расположения Проект Tivano выгодно расположен в живописной зоне Dubai Islands — это место, где уединение гармонично сочетается с городской жизнью. Удобная транспортная доступность через ключевые магистрали позволяет добраться до любой точки города за короткое время. В радиусе 10 минут находятся пляжи, торговые центры и известные достопримечательности. До Deira Mall можно доехать за 15 минут, а до знаменитого Downtown Dubai и Dubai International Airport — всего за 20 минут.