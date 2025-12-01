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The Sanctuary

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Wadi Al Safa 3, Dubai Al Ain Road, 15/15
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 728 м² до 931 м²
Количество спаленот 4 до 5
Стартовая цена16 174 828 AED
от 16 174 828 AED
от 21 894 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%3 234 966 AED
При оформлении договора
4%646993 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%6 469 931 AED
При передаче
40%6 469 931 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов6
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2025
Этажность3
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовВилла
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 16 174 828 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 1,1,1,1,1,1
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт3 км
Средняя школа1 км
Магазин6 км
Медицинский центр7 км

Описание

Закрытое сообщество с виллами в районе District 11, который входит в состав MBR City, вблизи живописной лагуны. Живите рядом с центром города и наслаждайтесь вдохновляющими видами на лагуну, парк и Burj Khalifa.

В жилом комплексе представлены трех- и четырехуровневые виллы с 4-6 спальнями в нескольких стилистических решениях: The Retreat, The Hideaway, The Escape и The Oasis. Все лоты с просторной террасой на крыше, частным паркингом, лифтом, ухоженным садом, бассейном и отдельными комнатами для персонала. Особенностью каждой виллы является японский сад с камнями и декоративными деревьями. Некоторые виллы сдаются с многоцелевой комнатой, благодаря которой можно создать дополнительную спальню или фитнес-студию. Резиденты комплекса смогут наслаждаться отдыхом в кругу семьи, гуляя по живописным паркам или устраивая пикники на зеленых лужайках. Закрытая территория вилл позволит провести время в уединении и тишине. Для детей обустроены игровая площадка и зоны отдыха. В 20-25 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. Рядом находятся Global Village, IMG Worlds of Adventure, Meydan One Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи автодорог Al Ain – Dubai Rd и Sheikh Mohamed Bin Zayed Rd, что позволяет быстро доехать до любой точки города. В 15 минутах от дома находится аэропорт Dubai International Airport. Знаковая архитектура Дубая Все виллы сдаются с отделкой в серо-белых оттенках. Лоты отличаются прямыми крышами, большими окнами и балконами со стеклянными ограждениями. Особенность комплекса — современные инженерные технологии Во всех виллах установлены современные системы кондиционирования, водонагреватели и строительные материалы c теплоизоляционными свойствами. Каждый лот охлаждается с помощью малошумных эффективных блоков FCU, что соответствует стандартам экологичности. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
4 спальни
728 - 738
16 174 828 - 17 488 828
21 894 - 23 998
5 спален
927 - 931
20 680 828 - 22 353 828
22 294 - 23 993

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Wadi Al Safa 3, Dubai Al Ain Road, 15/15