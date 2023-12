The Sanctuary

В жилом комплексе представлены трех- и четырехуровневые виллы с 4-6 спальнями в нескольких стилистических решениях: The Retreat, The Hideaway, The Escape и The Oasis. Все лоты с просторной террасой на крыше, частным паркингом, лифтом, ухоженным садом, бассейном и отдельными комнатами для персонала. Особенностью каждой виллы является японский сад с камнями и декоративными деревьями. Некоторые виллы сдаются с многоцелевой комнатой, благодаря которой можно создать дополнительную спальню или фитнес-студию. Резиденты комплекса смогут наслаждаться отдыхом в кругу семьи, гуляя по живописным паркам или устраивая пикники на зеленых лужайках. Закрытая территория вилл позволит провести время в уединении и тишине. Для детей обустроены игровая площадка и зоны отдыха. В 20-25 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. Рядом находятся Global Village, IMG Worlds of Adventure, Meydan One Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи автодорог Al Ain – Dubai Rd и Sheikh Mohamed Bin Zayed Rd, что позволяет быстро доехать до любой точки города. В 15 минутах от дома находится аэропорт Dubai International Airport. Знаковая архитектура Дубая Все виллы сдаются с отделкой в серо-белых оттенках. Лоты отличаются прямыми крышами, большими окнами и балконами со стеклянными ограждениями. Особенность комплекса — современные инженерные технологии Во всех виллах установлены современные системы кондиционирования, водонагреватели и строительные материалы c теплоизоляционными свойствами. Каждый лот охлаждается с помощью малошумных эффективных блоков FCU, что соответствует стандартам экологичности. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

