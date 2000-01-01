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ГлавнаяЖилые комплексыThe Pier Residence by LMD

The Pier Residence by LMD

99/8, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
LMD
Площадь
от 62 м² до 185 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 400 000 AEDот 22 226 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность30
Высота потолков3.6 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
62 – 71
1 400 000 – 1 790 000
22 226 – 25 155
2 спальни
102 – 111
2 500 000 – 2 900 000
24 440 – 26 035
3 спальни
185
6 900 000
37 137

Описание

Премиальный жилой комплекс в Dubai Maritime City с великолепными видами на Персидский залив. Стильная архитектура башни The Pier Residence, тщательно продуманные планировки и безупречный сервис создают все необходимые условия для комфортной жизни. Почувствуйте гармонию и роскошь в окружении водной стихии. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых бежевых тонах, панорамными окнами, балконами, системой «Умный дом», встроенной техникой от брендов Bosch, Siemens, Villeroy&Boch. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, детская игровая площадка, корт для падел-тенниса, беговые дорожки, студия йоги, infinity-бассейн, общественное пространство для работы и отдыха. Инфраструктура района Dubai Maritime City – активно развивающийся деловой район Дубая. Рукотворный полуостров отличается современным дизайном зданий, передовыми технологиями и удобной инфраструктурой. Резидентам будут доступны яхт-клубы, пляжи и оборудование для различных водных видов спорта. Преимущества расположения Проект имеет выезд на трассу Sheikh Rashid Road, которая соединяется с основными магистралями города. Дорога до Downtown Dubai займет 12 минут, до Dubai Marina и Dubai Frame – 15 минут, до Expo City – 25 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.

Инфраструктура

На карте
99/8, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море500 м
Магазин1 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
  • Терраса
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