The Pier Residence by LMD

Описание

Премиальный жилой комплекс в Dubai Maritime City с великолепными видами на Персидский залив. Стильная архитектура башни The Pier Residence, тщательно продуманные планировки и безупречный сервис создают все необходимые условия для комфортной жизни. Почувствуйте гармонию и роскошь в окружении водной стихии. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых бежевых тонах, панорамными окнами, балконами, системой «Умный дом», встроенной техникой от брендов Bosch, Siemens, Villeroy&Boch. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, детская игровая площадка, корт для падел-тенниса, беговые дорожки, студия йоги, infinity-бассейн, общественное пространство для работы и отдыха. Инфраструктура района Dubai Maritime City – активно развивающийся деловой район Дубая. Рукотворный полуостров отличается современным дизайном зданий, передовыми технологиями и удобной инфраструктурой. Резидентам будут доступны яхт-клубы, пляжи и оборудование для различных водных видов спорта. Преимущества расположения Проект имеет выезд на трассу Sheikh Rashid Road, которая соединяется с основными магистралями города. Дорога до Downtown Dubai займет 12 минут, до Dubai Marina и Dubai Frame – 15 минут, до Expo City – 25 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.