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ГлавнаяЖилые комплексыThe Gate by Arada

The Gate by Arada

Al Falah camp, Muwaileh Commercial, Tugariet Muwaileh, Sharjah, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Arada Developments LLC
Площадь
от 67 м² до 296 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 985 000 AEDот 9 796 AED/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
30%
При передаче
65%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
67 – 83
985 000 – 1 212 000
14 447 – 14 603
2 спальни
107 – 232
1 526 000 – 2 277 000
9 796 – 14 222
3 спальни
150 – 230
2 020 000 – 2 984 000
12 957 – 13 380
4 спальни
227 – 296
3 119 000 – 4 047 000
13 669 – 13 681

Описание

Премиальный жилой проект в Шардже. Уникальный жилой комплекс The Gate от архитектурного бюро Zaha Hadid Architects сочетает изысканную архитектуру и современные удобства. Спокойная атмосфера и близость всей необходимой инфраструктуры создают идеальные условия для комфортной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой качественными материалами в нейтральных тонах, системой «Умный дом», встроенными гардеробными и техникой европейских брендов. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговая дорожка, настольный теннис, детская площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до ближайшего торгового центра City Center Al Zahia займет 7 минут, до стадиона Sharjah Cricket Stadium – 9 минут, до пляжа Al Mamzer Beach – 20 минут. Путь до Burj Khalifa и Downtown Dubai составит 30 минут. Аэропорт Sharjah International Airport находится в 11 минутах, Dubai International Airport – в 15 минутах.

Локация

На карте
Al Falah camp, Muwaileh Commercial, Tugariet Muwaileh, Sharjah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр750 м
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Настольный теннис
Территория
  • Зона отдыха
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