The Farmhouses

Жителям доступен роскошный образ жизни: бассейн, кинотеатр, гидропонная ферма, конюшни, скотный двор, сад с цветущими растениями, площадка для палаток, тренажерный зал под открытым небом, поле для игры в крикет, теннисный корт, площадка для игры в падл-теннис, волейбол и баскетбол, футбольное поле. За 5-10 минут можно доехать до ресторанов Al Toot Al Abyad Malibu Food Truck и Nay Oxygen Cafe & Restaurant, магазина Carrefour Supermarket. Чуть дальше находится торговый центр Dubai Outlet Mall, школы The Aquila School и Jebel Ali School, тематический парк IMG Worlds of Adventure. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автодорогу Jebel Ali-Lehbab Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 30 минут. Функциональные пространства Планировки вилл с 5 спальнями включают: спальни, комнату для персонала, закрытую и открытую кухни, совмещенные со столовой и гостиной, помещение для хранения вещей, гостевую спальню. В каждой спальне предусмотрена отдельная ванная комната. Виллы с 6 спальнями оснащены рабочим кабинетом и комнатой для водителя. Знаковая архитектура Дубая Окунитесь в очарование вилл в европейском стиле, напоминающих о живописных лугах Нидерландов и Бельгии, а также наслаждайтесь великолепием вилл в североамериканском стиле. В европейских виллах предусмотрены полностью оборудованные конюшни, цветочный сад, пространство для костра, место для отдыха. Виллы в североамериканском стиле доведены до совершенства и включают массивные веранды, открытый бассейн, частный кинотеатр, пространство для костра, полностью оборудованные конюшни и зона для палаток. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

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