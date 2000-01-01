The F1fth by Object1

Описание

Возвышаясь в престижном районе Jumeirah Village Circle, жилой комплекс представляет собой архитектурное воплощение современного дизайна и инноваций. Величественный 36-этажный жилой комплекс призван стать идеальным домом для семей, предпочитающих комфорт и разнообразие развлечений не выходя из дома. The F1FTH Tower устанавливает новые стандарты жизни в Дубае. Ключевые особенности – Апартаменты с одной и двумя спальнями, выполненные в соответствии с современными требованиями к комфорту и дизайну. – Богатый выбор удобств, объединенный концепцией 4-х стихий. Открытый детский и общий бассейны, зона барбекю и сауна, зеленый сад и прогулочная зона с системой увлажнения воздуха, тренажерный зал и креативная детская площадка. – Просторное лобби, консьерж-сервис 24/7, кинотеатр, игровая комната, клабхаус и паркинг. – Высококачественная техника и отделочные материалы от ведущих производителей. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) отличается мало- и среднеэтажной застройкой с хорошо развитой инфраструктурой. В районе много парков: например, Halfa Park и Khansoor Park. Поблизости расположена многопрофильная клиника Right Health Karama Medical Center и несколько детских садов и школ: JSS International School, Ladybird Early Learning Centre, Kiddie Jungle Play area Nursery JVC activities Kids Care. Для шоппинга доступен крупный торговый центр Circle Mall JVC. В пешей доступности находится множество супермаркетов, кафе и ресторанов. Преимущества расположения Локация имеет хорошее сообщение со всеми районами города благодаря выездам на основные магистрали: Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, Al Khail Rd и Hassa St. За 15-20 минут можно добраться до набережной Dubai Marina или развлекательного парка Dubai Miracle Garden. Burj Khalifa и Dubai Mall и находятся в 25 минутах от комплекса. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут.