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Главная - Жилые комплексы - The F1fth by Object1

The F1fth by Object1

96/1, District JVC 16, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Object1
Площадь
от 59 м² до 127 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 856 799 AEDот 13 433 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%171 360 AED
При оформлении договора
4%34272 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%342 720 AED
При передаче
40%342 720 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность37
ВодоснабжениеЕсть
Стоимостьот 856 799 AED
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
59 - 127
856 799 - 1 799 036
14 079 - 14 294
2 спальни
103
1 388 200 - 1 507 124
13 433 - 14 574

Описание

Возвышаясь в престижном районе Jumeirah Village Circle, жилой комплекс представляет собой архитектурное воплощение современного дизайна и инноваций. Величественный 36-этажный жилой комплекс призван стать идеальным домом для семей, предпочитающих комфорт и разнообразие развлечений не выходя из дома. The F1FTH Tower устанавливает новые стандарты жизни в Дубае. Ключевые особенности – Апартаменты с одной и двумя спальнями, выполненные в соответствии с современными требованиями к комфорту и дизайну. – Богатый выбор удобств, объединенный концепцией 4-х стихий. Открытый детский и общий бассейны, зона барбекю и сауна, зеленый сад и прогулочная зона с системой увлажнения воздуха, тренажерный зал и креативная детская площадка. – Просторное лобби, консьерж-сервис 24/7, кинотеатр, игровая комната, клабхаус и паркинг. – Высококачественная техника и отделочные материалы от ведущих производителей. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) отличается мало- и среднеэтажной застройкой с хорошо развитой инфраструктурой. В районе много парков: например, Halfa Park и Khansoor Park. Поблизости расположена многопрофильная клиника Right Health Karama Medical Center и несколько детских садов и школ: JSS International School, Ladybird Early Learning Centre, Kiddie Jungle Play area Nursery JVC activities Kids Care. Для шоппинга доступен крупный торговый центр Circle Mall JVC. В пешей доступности находится множество супермаркетов, кафе и ресторанов. Преимущества расположения Локация имеет хорошее сообщение со всеми районами города благодаря выездам на основные магистрали: Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, Al Khail Rd и Hassa St. За 15-20 минут можно добраться до набережной Dubai Marina или развлекательного парка Dubai Miracle Garden. Burj Khalifa и Dubai Mall и находятся в 25 минутах от комплекса. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут.

Инфраструктура

96/1, District JVC 16, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Лифты
  • Скоростные лифты
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Площадка для сквоша
  • Спортивная площадка
  • Комната для игры в теннис
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины