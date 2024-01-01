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ГлавнаяЖилые комплексыThe Community Sports Arena

The Community Sports Arena

14, Dubai Sports City Street, Stadium View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Aqua Properties
Площадь
от 44 м² до 160 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 650 000 AEDот 11 999 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
36%
После передачи
44%
Период рассрочки
44 месяца
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность26
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
44
650 000
14 577
1 спальня
89
1 100 000
12 333
2 спальни
141
1 700 000
11 999
3 спальни
160
1 950 000
12 133
Брошюра проекта

Описание

Изысканный апарт-комплекс в Dubai Sports City. Современная архитектура жилого комплекса The Community Sports Arena и интерьеры с испанскими и итальянскими мотивами создают атмосферу комфорта и уединения. Здесь вы сможете наслаждаться спокойствием и захватывающими видами на мегаполис. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, встроенной техникой и системами хранения. Благодаря панорамным окнам и просторным балконам жилые пространства всегда будут наполнены естественным освещением. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, zen-сад, сауна, spa-зона, терраса для барбекю, коворкинг, парк для собак. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из основных дорог эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, по которой можно добраться до любой локации города. Дорога до Dubai International Cricket Stadium займет 2 минуты, до Butterfly Garden – 7 минут, до Mall of the Emirates – 15 минут. Путь до Burj Al Arab и Palm Jumeirah составит 20 минут, до Dubai Mall и Burj Khalifa – 25 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах.

Локация

На карте
14, Dubai Sports City Street, Stadium View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Спортс Сити

Дубай
Dubai Sports City (DSC) – это динамичный и современный район, посвященный активному и здоровому образу жизни. Здесь расположены спортивные сооружения мирового класса, спортивные площадки, а также зеленые парки с велосипедными и беговыми дорожками. Район отличает развитая социальная инфраструктура, поэтому сообщество идеально подойдет для молодежи и семей с детьми.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт200 м
Средняя школа700 м
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Коворкинг
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